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13:12 (мск), источник: Интерфакс

Давос снял запрет на участие санкционных российских бизнесменов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU — По данным источника «Интерфакса», официальная делегация из России поедет на экономический форум в Швейцарию.

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Источник: AP 2018

Организаторы Всемирного экономического форума отказались от ранее принятого решения не приглашать в Давос российских бизнесменов, попавших в санкционные списки США. Официальная делегация из России примет участие в форуме, который пройдет в январе, сообщил журналистам источник в правительстве РФ.

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«В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили свое решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума», — сказал он.

«Уровень делегации и ее состав будет определен позднее», — добавил источник.

Как сообщалось, ранее глава ВТБ Андрей Костин и еще двое постоянных участников ежегодных сессий Всемирного экономического форума из России, подпавшие под американские санкции — Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, были проинформированы организаторами, что их участие в мероприятии «не приветствуется». После этого премьер-министр России Димитрий Медведев заявил, что если решение не будет пересмотрено, официальной российской делегации в Давосе не будет вообще.

В конце ноября Костин дал понять, что ситуация еще может измениться. «Есть сигналы о том, что могут быть подвижки», — сказал он, подчеркнув, что не имеет информации о финальных решениях.

В интервью российским телеканалам 6 декабря Медведев заявил, что рассчитывает на прагматизм организаторов форума в Давосе, которые уже стали менять свою позицию по участию российской делегации. «Это зависит (участие российской делегации — ИФ) от руководителей самого Давоса. Как я понимаю, они начали свою позицию корректировать», — сказал премьер.

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По его словам, цель любого форума — это общение. «Мы всегда рады этому и всегда с удовольствием это делаем. Туда ездил наш бизнес, туда ездили представители власти. Но если там наш бизнес видеть не хотят, говорят, что они (российские бизнесмены — ИФ) какие-то нехорошие, тогда нам и смысла туда ездить нет», — заявил Медведев.

Премьер пригласил иностранных участников на форумы в России — в Санкт-Петербург, Сочи, Крым и Владивосток. «Но я думаю, что они (организаторы Давоса — ИФ) люди прагматичные, так что поживем — увидим», — сказал Медведев.

На высшем уровне Россия не была представлена в Давосе уже давно: президент в последний раз приезжал на форум в 2011 году, премьер — в 2013 году. Однако каждый год, даже после ухудшения отношений с западными странами и введения различных санкций, Россия делегирует в Давос представительную делегацию во главе с кем-то из вице-премьеров, целую группу министров, руководителей госбанков и госкомпаний.

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