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15:54 (мск), источник: ТАСС

Путин поддержал создание отдельных секций по разным направлениям в Совете по культуре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Это поможет сделать работу органа более предметной, считает глава государства.

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Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин считает интересной возможность появления отдельных секций по разным направлениям в Совете по культуре и искусству. Такой подход, по его мнению, может сделать работу более предметной.

«Что касается секций, мне кажется это интересно, надо подумать, — сказал президент, комментируя идею генерального директора Московской филармонии Алексея Шалашова. — Потому что может быть работа наша была бы более предметной».

В ходе заседания Шалашов предложил создать при Совете по культуре секции по направлениям культуры, которые совместно с регионами работали бы над решением конкретных задач. «Я хотел бы предложить рассмотреть возможность образования при Совете [по культуре] секций по отдельным направлениям культуры, которые совместно с представителями регионов могли бы анализировать насущные проблемы и вносить предложения по их решению», — сказал он.

Как пример одной из насущных проблем Шалашов назвал низкие зарплаты музыкантов симфонических оркестров в регионах страны. «20 симфонических оркестров России имеют среднюю заработную плату ниже средней по региону — от 12 тыс. до 30 [тыс. рублей]. Таким образом, молодой человек, которого приглашают, получает даже ниже средней заработной платы, и это трудно», — отметил глава столичной филармонии.

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