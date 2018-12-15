Путин поддержал создание отдельных секций по разным направлениям в Совете по культуре

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин считает интересной возможность появления отдельных секций по разным направлениям в Совете по культуре и искусству. Такой подход, по его мнению, может сделать работу более предметной.

«Что касается секций, мне кажется это интересно, надо подумать, — сказал президент, комментируя идею генерального директора Московской филармонии Алексея Шалашова. — Потому что может быть работа наша была бы более предметной».

В ходе заседания Шалашов предложил создать при Совете по культуре секции по направлениям культуры, которые совместно с регионами работали бы над решением конкретных задач. «Я хотел бы предложить рассмотреть возможность образования при Совете [по культуре] секций по отдельным направлениям культуры, которые совместно с представителями регионов могли бы анализировать насущные проблемы и вносить предложения по их решению», — сказал он.