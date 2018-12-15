Американскому флоту предрекли поражение в войне с Россией

Источник: U.S. Navy

«Если американский флот не сможет трансформировать свои авианосные группы, то руководству ВМС следует еще раз подумать о том, продолжать ли финансирование крыльев палубной авиации или направить средства флота на обеспечение более важных воинских частей», — цитирует текст публикации «РИА Новости».

CSBA обратил внимание на сокращение боевой мощи флота США после распада СССР, ввиду отсутствия достойного противника. Так, в авианосных группах были сняты с вооружения истребитель четвертого поколения Grumman F-14 Tomcat и палубный противолодочный самолет Lockheed S-3 Viking. Их заменили на истребители-бомбардировщики Hornet и Super Hornet от корпорации McDonnell Douglas. В настоящее время эта военная техника не сможет конкурировать с китайскими или российскими вооруженными силами.

«К 2018 году дальность полета типичного самолета авианосца с девятитонной полезной нагрузкой сократилась до 1,3 тыс. миль», — пишет The National Interest, отмечая, что в это время Россия и Китай вели разработку противокорабельных ракет большой дальности и других вооружений, которые несут угрозу авианосцу и его самолетам.

По мнению автора статьи, американским авианосным группам не хватает «радиуса действия, выносливости, жизнеспособности и специализации» для того, чтобы нанести поражение России и Китаю.