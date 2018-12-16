Создание «украинской автокефальной церкви». Справка

Источник: РИА Новости

9 апреля 2018 года Петр Порошенко встречался в Турции с патриархом Константинопольским Варфоломеем и членами синода этой церкви, после чего сообщил, что «Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви. Это засвидетельствованная позиция вселенского патриарха и членов синода».

22 апреля 2018 года президентом Украины было заявлено, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви.

В июле 2018 года в Киеве проходило празднование 1030-летия Крещения Руси, на котором делегация Константинополя огласила послание патриарха Варфоломея, где говорилось, что Константинопольская церковь «взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью подарить украинской церкви автокефалию».

В октябре 2018 года Константинополь публично объявил о намерении предоставить украинскому православию автокефалию, после этого Русская православная церковь (РПЦ) разорвала отношения с Константинополем. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого было принято решение о выходе из структур, где председательствуют представители Константинопольского патриархата.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддержала проект украинской автокефалии.

15 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о создании «украинской автокефальной церкви». Предстоятелем «новой церкви» на Украине был избран «митрополит» неканонической церковной структуры Епифаний, которого выбрали на «объединительном соборе» в Киеве.