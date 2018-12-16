В Приморье открылись более 1,5 тыс. избирательных участков

Источник: РИА "Новости"

В списке кандидатов на пост главы края четыре претендента: Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис («За женщин России»).

«В Приморье 1311 стационарных участков, <…> судовых — более 200, <…> также есть участки в местах временного пребывания, таких как больницы, воинские части и другие <…>. Общее количество участков — более 1,5 тыс.», — сообщила ТАСС секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.

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По данным избиркома Приморья, на 1 июля в крае зарегистрировано 1 млн 456 тыс. 292 избирателя. Избирательные участки работают в воскресенье с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 01:00 до 13:00 мск). На выборах будут работать около 1,5 тыс. общественных наблюдателей.

Результаты прошедших в сентябре двух туров выборов были признаны недействительными краевым избиркомом из-за многочисленных нарушений. Принимавший в них участие временно исполняющий тогда обязанности губернатора края Андрей Тарасенко ушел в отставку вскоре после отмены результатов голосования.