В Приморье открылись более 1,5 тыс. избирательных участков
ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. избирательных участков открылись в Приморье, где в воскресенье проходят повторные выборы губернатора края.
ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. избирательных участков открылись в Приморье, где в воскресенье проходят повторные выборы губернатора края.
В списке кандидатов на пост главы края четыре претендента: Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис («За женщин России»).
«В Приморье 1311 стационарных участков, <…> судовых — более 200, <…> также есть участки в местах временного пребывания, таких как больницы, воинские части и другие <…>. Общее количество участков — более 1,5 тыс.», — сообщила ТАСС секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.
По данным избиркома Приморья, на 1 июля в крае зарегистрировано 1 млн 456 тыс. 292 избирателя. Избирательные участки работают в воскресенье с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 01:00 до 13:00 мск). На выборах будут работать около 1,5 тыс. общественных наблюдателей.
Результаты прошедших в сентябре двух туров выборов были признаны недействительными краевым избиркомом
Он также отказался участвовать в новых выборах. В конце сентября президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, с 2015 года возглавлявшего Сахалинскую область, временно исполняющим обязанности губернатора Приморья.
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