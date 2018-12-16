Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия отомстит Киеву за новую атаку Донбасса - эксперт
Возвращение российской «Руки смерти» напугало США
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Лукашенко заявил, что Путин извинялся перед всеми на ЕврАзЭС
Как выглядит и чем живет худший район Москвы
В Техасе похоронили Джорджа Буша-старшего В Техасе в городе Колледж-Стэйшн похоронили 41-го президента США
В Керченском проливе потеряли подлодку «Черная дыра»
Тайны Татьяны Лавровой:"Он пьет и меня заставляет"
Мужчина перекусил в придорожном кафе и чуть не умер
Из практики уролога: градусник и другие странные утехи
Фото медсестры, у которой не хочется выздоравливать - СМИ
Названа пятёрка вымирающих регионов России - СМИ
Лавров сделал заявление после признания Бутиной
Поручение Порошенко: что сделала разведка Украины
ГИБДД: изменения ПДД «всех замучили и запутали»
Реакция пассажиров на разгон авто за 2 сек (видео)
Две страны не позволили наказать Россию за инцидент на Азове
Что Зюганов и Жириновский попросили у Путина
Фоторепортажи
8Конфликт в Керченском проливе
18Погромы в Париже
05:12 (мск), источник: ТАСС

США приветствовали решение ЕС по «Северному потоку — 2» и продлению санкций против России

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствовали в субботу резолюцию Европарламента по Украине и «Северному потоку — 2», а также решение глав государств и правительств Евросоюза продлить на полгода секторальные экономические санкции против России. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По его словам, «Соединенные Штаты приветствуют недавние шаги ЕС и его стран — участниц по привлечению России к ответственности за агрессию против Украины». Дипломат назвал среди них резолюцию Европарламента от 12 декабря, которая «вновь подтверждает важность роли Украины в европейской энергосистеме и осуждает строительство поддерживаемого Кремлем трубопровода “Северный поток — 2” как политический проект».

«Мы призываем Германию прислушаться к опасениям многих соседей, безопасность которых будет подорвана» строительством этого трубопровода, утверждает Палладино.

Он также сообщил, что Вашингтон «приветствует единогласное решение Европейского совета (саммит ЕС — прим. ТАСС) о продлении экономических санкций против России».

Читайте также
Европарламент принял резолюцию против строительства «Северного потока — 2»

«Мы поддерживаем позицию ЕС о том, что нападение России на украинские суда в Черном море 25 ноября является нарушением международного права, и приветствуем усилия ЕС по оказанию поддержки тем районам Украины, на которых негативно отражается агрессия России в Азовском море», — сказал дипломат.

Он в очередной раз заявил, что «Соединенные Штаты продолжат привлекать Россию к ответственности за ее действия». «Мы будем продолжать работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы выступать единым фронтом против агрессии Кремля», — заключил Палладино.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что призыв Европарламента остановить реализацию проекта «Северного потока — 2» является политическим давлением на участников проекта, но работа над ним продолжается.

Читайте также:

Европарламент «лает», а «Северный поток-2» идет
Во время загрузки произошла ошибка.
13 декабря© Ньюстюб
 Как США отреагировали на российские бомбардировщики у себя под носом
Считают это спланированным в Москве уничтожением украинского народа
Порошенко объявил о создании Украинской автокефальной церкви
Умер актер «Кривого зеркала»
Чай или кофе? Ученые дали неожиданный ответ
МОК потребовал от россиян вернуть золотые медали Игр в Сочи
Армения отказалась от русского «Что? Где? Когда?»
Путин призвал осторожно подходить к запретам концертов рэперов
Спорт
Россия раздавила Чехию в Москве и поехала за кубком в Петербург Русские запомнили поражение в Финляндии и дома отожгли
Hi-Tech
Самая крутая техника 2018 года Как самые смелые мечты фантастов становятся реальностью.
Авто
В каких авто чаще всего загорается «Check Engine» (список) Компания CarMD, которая создаёт приложения для диагностики двигателей, составила рейтинг надёжности моторов
Кино
Стоцкая и другие примерили образы диснеевских принцесс Актрисы и певицы приняли участие в праздничном выпуске шоу талантов на Первом
Недвижимость
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Шесть домов, где были написаны литературные шедевры
Дети
Дарья Мельникова стала мамой во второй раз Актриса и ее муж Артур Смольянинов уже воспитывают сына Артура
Леди
В гостях: как обустроила свою съемную квартиру Ольга Бузова Сегодня мы заглянем в гости к певице и телеведущей Ольге Бузовой и покажем ее джакузи, алтарь с собственными фотографиями и большую кровать с лестницей для питомцев.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь