Названа дата вручения Украине томоса об автокефалии

Источник: Reuters

«Патриарх Варфоломей пригласил митрополита Епифания 6 января, чтобы вручить ему томос об автокефалии», — цитирует сообщение RT.

Отмечается, что встреча патриарха с предстоятелем «поместной церкви Украины» Епифанием пройдет в Стамбуле, где располагается резиденция Вселенского патриарха.