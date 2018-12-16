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08:14 (мск), источник: Известия

Названа дата вручения Украине томоса об автокефалии

Томос об автокефалии Константинопольский патриарх Варфоломей вручит Украине 6 января. Об этом рассказали в пресс-службе патриархата в субботу, 15 декабря.

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Источник: Reuters

«Патриарх Варфоломей пригласил митрополита Епифания 6 января, чтобы вручить ему томос об автокефалии», — цитирует сообщение RT.

Отмечается, что встреча патриарха с предстоятелем «поместной церкви Украины» Епифанием пройдет в Стамбуле, где располагается резиденция Вселенского патриарха.

15 декабря на Украине состоялся «объединительный собор», который был инициирован президентом Украины Порошенко и Варфоломеем. Предстоятелем «поместной церкви Украины» избран епископ Епифаний с титулом «митрополит Киевский».

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