Названа дата вручения Украине томоса об автокефалии
Томос об автокефалии Константинопольский патриарх Варфоломей вручит Украине 6 января. Об этом рассказали в
Томос об автокефалии Константинопольский патриарх Варфоломей вручит Украине 6 января. Об этом рассказали в
«Патриарх Варфоломей пригласил митрополита Епифания 6 января, чтобы вручить ему томос об автокефалии», — цитирует сообщение RT.
Отмечается, что встреча патриарха с предстоятелем «поместной церкви Украины» Епифанием пройдет в Стамбуле, где располагается резиденция Вселенского патриарха.
15 декабря на Украине состоялся «объединительный собор», который был инициирован президентом Украины Порошенко и Варфоломеем. Предстоятелем «поместной церкви Украины» избран епископ Епифаний с титулом «митрополит Киевский».