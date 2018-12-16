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11:48 (мск), источник: Интерфакс

Володин усомнился в легитимности «объединительного собора» на Украине

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU — Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает сомнительной легитимность так называемого объединительного собора на Украине, поскольку на нем не собрались представители всех православных этой страны.

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Источник: РИА "Новости"

«Легитимность решения об автокефалии, принятого в Киеве, вызывает сомнение. Очевидно, что объединительный собор не состоялся, просто по причине отсутствия на нем всех сторон, которые должны были прийти к согласию», — сказал Володин журналистам.

«Именно поэтому заявления делает лично Петр Порошенко, а не иерархи церкви», — добавил он.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко, объявляющий о так называемой автокефалии, «разрушает и без того стоящее на грани раздора украинское общество».
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Спикер отметил, что для Порошенко безразлично будущее церковных общин и миллионов верующих Украины. «Ему нужна только личная власть, он жаждет ее сохранить любыми способами, не задумываясь о судьбах людей и их вере», — сказал Володин.

15 декабря по окончании объединительного собора в Киеве Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем — митрополитом Киевским и всея Украины — избран Епифаний Думенко.

Ему 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии.

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Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

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