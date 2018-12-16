Би-би-си требует доказать «вмешательство России» в протесты во Франции
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Редакция Русской службы
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Редакция Русской службы
Так, журналистка
Однако сотрудницу
Как объяснила журналистка
Акции «желтых жилетов», выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем выражавших недовольство социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов и банков.
На прошлой неделе французский министр иностранных дел
В Кремле такие обвинения назвали клеветой и подчеркнули, что Россия считает эти протесты внутренним делом Франции, а в дела других государств не вмешивалась и не вмешивается.