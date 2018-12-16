Би-би-си требует доказать «вмешательство России» в протесты во Франции

Источник: РИА Новости

Так, журналистка Би-би-си пыталась узнать, имеет ли Москва какое-либо отношение к протестам во французской столице. Корреспондент объяснила ей, что не видела на митингах ни одного россиянина.

Однако сотрудницу Би-би-си такой ответ не удовлетворил. «А может, какой-нибудь русский бизнес наваривается на этом сейчас хорошо?» — спросила она. Корреспондент лишь рассмеялась в ответ.

Как объяснила журналистка Би-би-си, ей нужно «найти углы», чтобы доказать вмешательство Москвы, так как «редакция требует крови».

Протесты во Франции

Акции «желтых жилетов», выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем выражавших недовольство социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов и банков.

На прошлой неделе французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к акциям «желтых жилетов».