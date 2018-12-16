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14:24 (мск), источник: ТАСС

Косачев назвал заявления США по Nord Stream 2 вмешательством в дела суверенных партнеров

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/ — Сенатор подчеркнул, что «подобная линия напрямую противоречит как интересам России, так и интересам любых стран, не являющихся сателлитами США».

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Источник: РИА "Новости"

Призывы Соединенных Штатов к Германии отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2», а также к Евросоюзу с предложением сплотиться против «российской агрессии» являются вмешательством в дела суверенных партнеров. Такое мнение выразил в воскресенье глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Категоричное заявление США по “Северному потоку — 2” с призывом к Германии отказаться от него, а к Евросоюзу сплотить ряды “против российской агрессии” — это явное и бесцеремонное вмешательство в дела суверенных партнеров, к которым США не имеют права иметь хоть какое-то отношение», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

В субботу Госдепартамент приветствовал резолюцию Европарламента по Украине и «Северному потоку — 2», а также решение глав государств и правительств Евросоюза продлить на полгода секторальные экономические санкции против России.

В распространенном письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино содержался призыв к Германии «прислушаться к опасениям многих соседей, безопасность которых будет подорвана» строительством трубопровода.

Кроме того, Палладино заявил о том, что Соединенные Штаты продолжат работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы выступать единым фронтом против агрессии Кремля.

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Косачев назвал попытки США доминировать и вмешиваться в дела других государств «крайне опасными для всего мира и деструктивными для международного сотрудничества». По словам сенатора, такая линия напрямую противоречит как интересам России, так и интересам любых стран, не являющихся сателлитами США.

Кроме того, Косачев выразил свое разочарование позициями Германии и Евросоюза, которые не отстаивают свои собственные интересы. «Что разочаровывает меня в этой ситуации в первую очередь? Нет, не поведение США, иллюзий на этот счет давно не осталось. Разочаровывает молчание Германии, на интересы которой фактически посягают сейчас США, и пассивность Евросоюза, который никак не реагирует на вторжение американцев в суверенные дела ЕС», — заключил сенатор.

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