Косачев назвал заявления США по Nord Stream 2 вмешательством в дела суверенных партнеров

Источник: РИА "Новости"

Призывы Соединенных Штатов к Германии отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2», а также к Евросоюзу с предложением сплотиться против «российской агрессии» являются вмешательством в дела суверенных партнеров. Такое мнение выразил в воскресенье глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Категоричное заявление США по “Северному потоку — 2” с призывом к Германии отказаться от него, а к Евросоюзу сплотить ряды “против российской агрессии” — это явное и бесцеремонное вмешательство в дела суверенных партнеров, к которым США не имеют права иметь хоть какое-то отношение», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

В субботу Госдепартамент приветствовал резолюцию Европарламента по Украине и «Северному потоку — 2», а также решение глав государств и правительств Евросоюза продлить на полгода секторальные экономические санкции против России.

В распространенном письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино содержался призыв к Германии «прислушаться к опасениям многих соседей, безопасность которых будет подорвана» строительством трубопровода.

Кроме того, Палладино заявил о том, что Соединенные Штаты продолжат работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы выступать единым фронтом против агрессии Кремля.

Косачев назвал попытки США доминировать и вмешиваться в дела других государств «крайне опасными для всего мира и деструктивными для международного сотрудничества». По словам сенатора, такая линия напрямую противоречит как интересам России, так и интересам любых стран, не являющихся сателлитами США.