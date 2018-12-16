ВЭФ подтвердил участие российской делегации в Давосском форуме

«Мы рады, что Россия направит высокопоставленную делегацию в Давос. Для того, чтобы заниматься не терпящими отлагательства глобальными проблемами, нам нужны все заинтересованные стороны на этой ежегодной встрече», — цитирует «РИА Новости» управляющего директора ВЭФа Алоиса Цвингги.
Ранее ВЭФ отказался приглашать на зимнюю сессию Давоса трех россиян, внесенных в санкционные списки США. Речь шла об Олеге Дерипаске, Викторе Вексельберге и Андрее Костине. По данным «Ъ», организаторы форума отказывались принимать у них оплату за участие в мероприятии.
Подробности — в публикации «Ъ» «В Давос со своим форумом».