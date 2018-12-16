ВЭФ подтвердил участие российской делегации в Давосском форуме

Источник: РИА "Новости"

«Мы рады, что Россия направит высокопоставленную делегацию в Давос. Для того, чтобы заниматься не терпящими отлагательства глобальными проблемами, нам нужны все заинтересованные стороны на этой ежегодной встрече», — цитирует «РИА Новости» управляющего директора ВЭФа Алоиса Цвингги.

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Ранее ВЭФ отказался приглашать на зимнюю сессию Давоса трех россиян, внесенных в санкционные списки США. Речь шла об Олеге Дерипаске, Викторе Вексельберге и Андрее Костине. По данным «Ъ», организаторы форума отказывались принимать у них оплату за участие в мероприятии.

Премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что Россия не станет участвовать в форуме, если ограничения не будут сняты. 15 декабря источники «РИА Новости» и «Интерфакса» сообщили, что организаторы форума в Давосе сняли ограничения, наложенные на российских бизнесменов.