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18:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко обсудил с чиновниками «давление России»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел закрытое совещание с участием высших чиновников, сообщает издание "Наша нiва" со ссылкой на двух источников. На заседании обсуждалось «давление с российской стороны».

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Источник: AP 2018

«Было большое совещание у президента. (На нем говорилось.- “Ъ”) до конца стоять за независимость. Все поддержали это»,- сообщил один из источников.

По данным издания, некоторые чиновники во время заседания предлагали «на налоговые маневры отвечать не совещаниями, а реформами».
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Источники также сообщают, что среди поручений было более «пристальное» наблюдение за информационном полем.

Правительство России начинает с 2019 года налоговый маневр, который заключается в постепенной отмене экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (с нынешних 30% на пять процентных пунктов в год в течение шести лет) с одновременным повышением НДПИ. По оценкам Минфина Белоруссии, из-за этого Минск за шесть лет может потерять около $10 млрд.

Вице-премьер Дмитрий Козак во вторник на встрече с делегацией из Белоруссии не стал обсуждать компенсацию потерь от налогового маневра и предоставление скидки на газ «до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» "Налоговые маневры нервируют соседей«.

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