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17:36 (мск), источник: ТАСС

МИД обратится в ОБСЕ из-за сообщений о попытках Би-би-си связать протесты во Франции с РФ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/ — Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова назвала действия журналиста Би-би-си «абсолютно вопиющим фактом».

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Источник: РИА "Новости"

МИД России намерен обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за сообщений о попытках журналистов британской вещательной корпорации Би-би-си доказать причастность России к протестам во Франции. Об этом заявила в воскресенье в эфире телеканала «Россия-24» официальный представитель министерства Мария Захарова.

Ранее ряд СМИ сообщил, что корреспондент Би-би-си в переписке с одним из стрингеров, работающих над освещением протестных акций во Франции, пыталась найти доказательства причастности РФ к движению «желтых жилетов». Манифестации во Франции проходят с 17 ноября из-за роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни.

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«Мы этот вопрос зададим международным структурам. Мы завтра же напишем в ОБСЕ соответствующее письмо и обратим внимание», — заявила Захарова, назвав действия журналиста Би-би-си «абсолютно вопиющим фактом». «Сейчас уже речь идет не о двойных стандартах, не об ангажированности, а о прямой пропаганде: в данном случае вот эта вот компиляция сюжета, попытка найти точечные пазлы для большой картины, не оставляет никаких сомнений <…> Теперь мы видим, что это за журналистская работа телерадиокорпорации Би-би-си», — добавила представитель МИД РФ.

«Именно в Великобритании постоянно говорят о том, что российские СМИ, российские телеканалы занимаются пропагандой, не предъявляя ничего по факту к сюжетам, но постоянно апеллируя к гласу общественности, якобы общественность британская пишет какие-то жалобы в Ofcom — это соответствующий регулятор медийный, и они вынуждены реагировать и ставить на вид нашим средствам массовой информации, журналистам какое-то непрофессиональное поведение, — отметила Захарова. — Теперь у меня вопрос к этим самым британским регуляторам медийного пространства и общественности: как они оценивают вот такую компиляцию фактов, которыми занимаются сотрудники их телерадиокомпаний?».

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По словам представителя МИД, намерение британских государственных СМИ Великобритании выдать народные волнения из-за внутренних проблем Франции за вмешательство Кремля является недопустимым в отношениях между союзниками. В частности, Захарова напомнила, что Великобритания все еще состоит в ЕС и проводит общую внешнюю политику со странами объединения. «Как же можно… заниматься такими вещами в отношении своего же соседа?» — задалась вопросом дипломат.

«Огромное финансирование выделяется сейчас в Брюсселе… на противодействие некой российской пропаганде. Вот я думаю, что эти колоссальные деньги, часть из них [должна] пойти на противодействие, например, пропаганде Би-би-си», — заключила Захарова.

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Захарова прокомментировала откровения журналистки BBC
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