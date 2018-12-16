Во Франции в субботу на акциях протеста задержали более 350 человек

Источник: РИА Новости

Отмечается, что 242 человека из числа задержанных были взяты под стражу.

Ранее сообщалось, что в Париже были задержаны почти 180 человек. Девять человек получили ранения.

Пятая по счету акция «желтых жилетов» прошла гораздо спокойнее предыдущих, количество ее участников снизилось. По данным полиции, по всей Франции число манифестантов составило 33,5 тысячи, в то время как 8 декабря в акциях участвовали 77 тысяч человек.

Акции протеста движения так называемых «желтых жилетов», выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты по всей стране сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.