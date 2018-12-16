Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литва вмешалась в инцидент в Азове и сразу получила ответ России
Почему не стоит выбрасывать старые шины (фото)
Ольга Кабо рассказала, что ее муж не сразу принял новость о позднем ребенке
Мама поддержала Дженнифер Лопез на премьере ее нового фильма
Самую дорогую однушку в России нашли в Петербурге
Мальчик с ягуарамиИстория Тьяго, умеющего жить с хищниками
Эксперт: как РФ может остановить ВСУ в случае наступления
Украинцы массово бросают машины за границей
Мужчина перекусил в придорожном кафе и чуть не умер
Из практики уролога: градусник и другие странные утехи
Ил-112 и его двигатели привели американцев в восторг - СМИ
Названа пятёрка вымирающих регионов России - СМИ
Как выглядит 32-летний сын Юрия Лозы
Любви не осталось: Синди Кроуфорд разводится с мужем
В ДНР сказали, как уничтожат 4 украинских Су-35
“Шеф, застукали”: Водитель спас нагого любовника
Как выглядит и чем живет худший район Москвы
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Фоторепортажи
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
18Погромы в Париже
20:22 (мск), источник: РИА Новости

Во Франции в субботу на акциях протеста задержали более 350 человек

ПАРИЖ, 16 дек — РИА Новости. Полиция задержала 351 человека в ходе субботней акции протеста «желтых жилетов» во Франции, сообщает телеканал BFMTV.

Наверх
Источник: РИА Новости

Отмечается, что 242 человека из числа задержанных были взяты под стражу.

Ранее сообщалось, что в Париже были задержаны почти 180 человек. Девять человек получили ранения.

Пятая по счету акция «желтых жилетов» прошла гораздо спокойнее предыдущих, количество ее участников снизилось. По данным полиции, по всей Франции число манифестантов составило 33,5 тысячи, в то время как 8 декабря в акциях участвовали 77 тысяч человек.

Акции протеста движения так называемых «желтых жилетов», выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты по всей стране сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

Читайте также:

 Как в России отреагировали на признание Бутиной
В Финляндии рассказали о позиции страны по 'Северному потоку — 2'
ГА ООН рассмотрит украинский проект резолюции об Азовском море
Названо продлевающее жизнь занятие
Изгнание биатлониста из сборной России вызвало скандал в сети
Саломе Зурабишвили обещала не мириться с «российской оккупацией»
На выборах губернатора Приморья победил Олег Кожемяко
Как поведет себя рубль в уходящем 2018 году
Художник создает слишком реалистичные скульптуры (фото)
Спорт
Сборная России разгромила финнов и поставила нереальный рекорд Этот день войдет в историю российского хоккея
Hi-Tech
Самая крутая техника 2018 года Как самые смелые мечты фантастов становятся реальностью.
Авто
В каких авто чаще всего загорается «Check Engine» (список) Компания CarMD, которая создаёт приложения для диагностики двигателей, составила рейтинг надёжности моторов
Кино
Почти «Аватар»: 15 красивых фантастических фильмов последних лет За армией бесконечных супергероев легко проскочить мимо любопытных фантастических фильмов, выходивших на экраны в последнее время. Предлагаем окунуться в мир яркой и сочной, неземной и пугающе реальной фантастики — будущее уже у вас дома
Недвижимость
Пора в горы: выбираем зимний курорт на Кавказе
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Популярные темы на «Детях»
может ли девушка с двумя детьми выйти второй раз замуж? 291
На годовщину брака ушел с другом пиво пить. 276
Ребёнка настраивают против матери. 272
Не осуждайте мам вопящих детей 249
Леди
В гостях: как обустроила свою съемную квартиру Ольга Бузова Сегодня мы заглянем в гости к певице и телеведущей Ольге Бузовой и покажем ее джакузи, алтарь с собственными фотографиями и большую кровать с лестницей для питомцев.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь