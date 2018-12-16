Новый президент Грузии избежала оппозиционного аккомпанемента

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В городке Телави, на востоке Грузии, в воскресенье состоялась церемония инаугурации пятого президента страны Саломе Зурабишвили. «Объединенная оппозиция» и ее лидер Григорий Вашадзе, проигравший Зурабишвили по итогам двух туров президентских выборов, попытались устроить рядом с царским дворцом, где проходила инаугурация, митинг протеста, но полиция не пустила оппозиционеров в город, перекрыв все дороги из Тбилиси в Телави. В речи, произнесенной сразу после принесения присяги, госпожа Зурабишвили обещала «не мириться с российской оккупацией» и назвала Россию «соседом Кавказа», которому необходимо учиться цивилизованным нормам взаимоотношений с кавказскими государствами.

Одновременно с инаугурацией вступила в силу новая конституция страны, согласно которой Грузия окончательно превращается из президентской в парламентскую республику.

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Для участия в инаугурации Саломе Зурабишвили в Телави прибыли делегации из 55 стран. В числе почетных гостей — президент Армении Армен Саркисян и экс-президент Франции Николя Саркози. Приезд господина Саркози вызвал возмущение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. В обращении к нации экс-президент сказал, что Саркози «бывает всюду, где ему платят деньги». Михаил Саакашвили выразил уверенность в том, что на сей раз Николя Саркози «получил деньги от русских», чтобы придать легитимности «ставленнику Москвы Саломе Зурабишвили» и «выполнить прихоть российского олигарха, миллиардера Бидзины Иванишвили», который возглавляет правящую партию «Грузинская мечта».

В том же обращении господин Саакашвили призвал сотни тысяч сторонников, проголосовавших на президентских выборах за кандидата от «Объединенной оппозиции» Григола Вашадзе, направиться в Телави и «радикально ответить на радикальный вызов пророссийских сил».

«Пророссийскость» Саломе Зурабишвили, опередившей во втором туре президентских выборов Григория Вашадзе почти на 20%, оппозиционеры доказывали, во-первых, ее многочисленными заявлениями о вине Грузии и лично Михаила Саакашвили в развязывании «пятидневной войны» 2008 года, а также выбором места инаугурации: Телави — столица бывшего Кахетинского царства. Предпоследний царь Картло-Кахетии из дома Багратидов Ираклий второй Багратион в 1783 году подписал с Россией Георгиевский трактат, после чего Грузия вошла в состав Российской Империи.

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Оппозиционеры подозревали, что настояв на проведении инаугурации в Телави, причем на месте, где некогда стоял дворец царя Ираклия, Саломе Зурабишвили якобы посылает некий «тайный сигнал Москве» о готовности вновь договориться и достичь исторического компромисса с «северным соседом».

Однако в своей инаугурационной речи, произнесенной сразу после принесения присяги, пятый президент поспешила опровергнуть эти подозрения. По словам Саломе Зурабишвили, «символично, что президентом избрана потомок грузинской эмиграции, изгнанной с родной земли российской армией после оккупации 1921 года». Нынешнюю Россию новый президент также назвала «оккупантом» Абхазии и Южной Осетии, посетовав на постоянное передвижение «оккупационной линии» в глубь грузинской территории, с которой, по ее утверждению, «оккупанты постоянно похищают граждан Грузии».

Президент Зурабишвили обещала «не мириться с оккупацией Абхазии и Южной Осетии». При этом главным приоритетом своего президентства она назвала интеграцию страны в НАТО и ЕС.

Новоизбранный президент выступила за «восстановление исторической роли Грузии на Кавказе», назвала Россию «соседом Кавказа» и призвала Москву «соблюдать нормы международного права» при выстраивании отношений с кавказскими странами.

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В тот момент, когда Саломе Зурабишвили произносила присягу и инаугурационную речь, колонна оппозиционеров во главе с Григорием Вашадзе пыталась прорваться в Телави, чтобы на площади рядом с дворцом Ираклия устроить митинг протеста против «украденных выборов». В этом случае инаугурация проходила бы под аккомпанемент оппозиционных выступлений и скандирования лозунгов против Зурабишвили. Но полиция перекрыла дорогу у села Велисцихе, в нескольких километрах от Телави.

Оппозиционеры так и не смогли прорвать полицейские кордоны, выстроенные у автобусов, которыми власти перегородили центральную автотрассу и все объездные дороги. В результате стычек несколько человек получили ранения, но въехать в Телави, по сути, смог только оппозиционный кандидат в президенты: Григорий Вашадзе раздавал интервью журналистам у ограды дворца Ираклия, называя Саломе Зурабишвили «нелегитимным президентом».

Одновременно с инаугурацией пятого президента Грузии вступила в силу новая конституция, согласно которой страна становится классической парламентской республикой «германской модели», в которой президент наделен лишь символическими полномочиями. Одна из статей основного закона вменяет правительству в обязанность добиваться членства Грузии в НАТО.