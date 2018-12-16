Новый президент Грузии избежала оппозиционного аккомпанемента
Саломе Зурабишвили поклялась не мириться с «российской оккупацией».
Саломе Зурабишвили поклялась не мириться с «российской оккупацией».
В городке Телави, на востоке Грузии, в воскресенье состоялась церемония инаугурации пятого президента страны Саломе Зурабишвили. «Объединенная оппозиция» и ее лидер Григорий Вашадзе, проигравший Зурабишвили по итогам двух туров президентских выборов, попытались устроить рядом с царским дворцом, где проходила инаугурация, митинг протеста, но полиция не пустила оппозиционеров в город, перекрыв все дороги из Тбилиси в Телави. В речи, произнесенной сразу после принесения присяги, госпожа Зурабишвили обещала «не мириться с российской оккупацией» и назвала Россию «соседом Кавказа», которому необходимо учиться цивилизованным нормам взаимоотношений с кавказскими государствами.
Одновременно с инаугурацией вступила в силу новая конституция страны, согласно которой Грузия окончательно превращается из президентской в парламентскую республику.
Для участия в инаугурации Саломе Зурабишвили в Телави прибыли делегации из 55 стран. В числе почетных гостей — президент Армении Армен Саркисян и
«Пророссийскость» Саломе Зурабишвили, опередившей во втором туре президентских выборов Григория Вашадзе почти на 20%, оппозиционеры доказывали,
Оппозиционеры подозревали, что настояв на проведении инаугурации в Телави, причем на месте, где некогда стоял дворец царя Ираклия, Саломе Зурабишвили якобы посылает некий «тайный сигнал Москве» о готовности вновь договориться и достичь исторического компромисса с «северным соседом».
Однако в своей инаугурационной речи, произнесенной сразу после принесения присяги, пятый президент поспешила опровергнуть эти подозрения. По словам Саломе Зурабишвили, «символично, что президентом избрана потомок грузинской эмиграции, изгнанной с родной земли российской армией после оккупации 1921 года». Нынешнюю Россию новый президент также назвала «оккупантом» Абхазии и Южной Осетии, посетовав на постоянное передвижение «оккупационной линии» в глубь грузинской территории, с которой, по ее утверждению, «оккупанты постоянно похищают граждан Грузии».
Новоизбранный президент выступила за «восстановление исторической роли Грузии на Кавказе», назвала Россию «соседом Кавказа» и призвала Москву «соблюдать нормы международного права» при выстраивании отношений с кавказскими странами.
В тот момент, когда Саломе Зурабишвили произносила присягу и инаугурационную речь, колонна оппозиционеров во главе с Григорием Вашадзе пыталась прорваться в Телави, чтобы на площади рядом с дворцом Ираклия устроить митинг протеста против «украденных выборов». В этом случае инаугурация проходила бы под аккомпанемент оппозиционных выступлений и скандирования лозунгов против Зурабишвили. Но полиция перекрыла дорогу у села Велисцихе, в нескольких километрах от Телави.
Оппозиционеры так и не смогли прорвать полицейские кордоны, выстроенные у автобусов, которыми власти перегородили центральную автотрассу и все объездные дороги. В результате стычек несколько человек получили ранения, но въехать в Телави, по сути, смог только оппозиционный кандидат в президенты: Григорий Вашадзе раздавал интервью журналистам у ограды дворца Ираклия, называя Саломе Зурабишвили «нелегитимным президентом».
Одновременно с инаугурацией пятого президента Грузии вступила в силу новая конституция, согласно которой страна становится классической парламентской республикой «германской модели», в которой президент наделен лишь символическими полномочиями. Одна из статей основного закона вменяет правительству в обязанность добиваться членства Грузии в НАТО.
Георгий Двали, Тбилиси