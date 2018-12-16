Порошенко заявил, что ГА ООН рассмотрит украинский проект резолюции об Азовском море
Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU — По словам украинского президента, уже 41 страна согласилась быть соавторами этой резолюции.
Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU — По словам украинского президента, уже 41 страна согласилась быть соавторами этой резолюции.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в понедельник в Генеральной ассамблее ООН должно состояться голосование по внесенному Украиной проекту резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей.
«17 декабря, в
Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В результате 24 украинских моряка были арестованы.
В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
В ответ на произошедшее в Черном море Петр Порошенко объявил в военное положение в 10 областях Украины сроком на 30 дней.
«Моя принципиальная позиция, что военное положение не будет мешать проведению выборов. И если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продолжено не будет. И начнется, в соответствии с постановлением, проголосованным Верховной Радой, подготовка к выборам президента Украины 31 марта 2019 года», — сказал Порошенко на
Ранее он заявлял, что «отмена выборов в стране выгодна только главе российского государства Владимиру Путину». Российский лидер заявил, что все происходящее — часть предвыборной кампании Порошенко, в которой он не намерен принимать участие. По его словам, президент Украины искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, после чего «хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».
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