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20:27 (мск), источник: РИА Новости

В Минске заявили, что Лукашенко не проводил совещания о независимости

МИНСК, 16 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики якобы «в условиях давления» со стороны России. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

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Источник: РИА Новости
Вы знаете, с вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается. Никаких совещаний на эту тему не было, это все плод чьей-то буйной фантазии.
Наталья Эйсмонт
пресс-секретарь главы государства

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Лукашенко встретился с высшими чиновниками в формате закрытого совещания. Руководство страны якобы обсуждало вопрос независимости в «условиях давления с российской стороны». Отмечалось, что участники совещания решили «до конца стоять за независимость».

В пятницу президент Белоруссии, общаясь с российскими СМИ, отметил, что суверенитет страны — это святое, и пообещал не допустить его потери. Белорусский лидер заявил, что, если республику хотят «поделить на области и впихнуть в Россию, этого не будет никогда».

По мнению Лукашенко, налоговый маневр в российской нефтяной сфере представляет угрозу независимости Белоруссии. Как утверждает глава государства, Минск может получить компенсацию за налоговый маневр только при углублении интеграции с Москвой: «можно просто сказать — получите нефть, но вы давайте разрушайте страну и вступайте в состав России».

Однако глубокая интеграция между Москвой и Минском не должна быть принудительной, считает Лукашенко. По его словам, к этому надо идти, «не создавая проблем», чтобы потом не сказали, что «за нефть страну продали».

Глава Минфина России Антон Силуанов позднее заявил, что налоговый маневр — это внутреннее дело страны, и никаких компенсаций Белоруссии за это не обещали.

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