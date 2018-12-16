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21:36 (мск), источник: Ведомости

На выборах губернатора Приморья победил Олег Кожемяко

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко одержал победу на повторных выборах. По итогам обработки 99,94% бюллетеней он получил 61,88% голосов, свидетельствуют данные Центризбиркома.

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Источник: РИА "Новости"

Кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко набрал 25,17%, Алексей Тимченко от Партии роста — 5,17%, Роза Чемерис от партии «За женщин России» — 3,8%.

Выборы губернатора в Приморье проходили повторно. В единый день голосования 9 сентября в регионе не определился победитель. Во второй тур, который прошел 16 сентября, вышли врио губернатора Андрей Тарасенко (от «Единой России») и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Итоги второго тура были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования.

После этого Тарасенко ушел в отставку, на его место был назначен Кожемяко, который пошел на выборы как самовыдвиженец. А Ищенко не был допущен до выборов из-за муниципального фильтра (на повторном голосовании КПРФ отказалась его поддержать).

Кожемяко — рекордсмен по числу возглавляемых им регионов: до Приморского края он руководил Корякией, Амурской областью и Сахалином.

На выборах губернатора Приморья лидирует Олег Кожемяко
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18:12 (мск)© Ньюстюб
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