На выборах губернатора Приморья победил Олег Кожемяко

Источник: РИА "Новости"

Кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко набрал 25,17%, Алексей Тимченко от Партии роста — 5,17%, Роза Чемерис от партии «За женщин России» — 3,8%.

Выборы губернатора в Приморье проходили повторно. В единый день голосования 9 сентября в регионе не определился победитель. Во второй тур, который прошел 16 сентября, вышли врио губернатора Андрей Тарасенко (от «Единой России») и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Итоги второго тура были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования.

После этого Тарасенко ушел в отставку, на его место был назначен Кожемяко, который пошел на выборы как самовыдвиженец. А Ищенко не был допущен до выборов из-за муниципального фильтра (на повторном голосовании КПРФ отказалась его поддержать).