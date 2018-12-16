«Яблоко» метит в регионы и Думу

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Федеральный совет «Яблока» объявил «масштабную реформу» внутри партии. Она предусматривает смену поколений, перемену методов работы (с обществом, гражданами, бизнесом, СМИ) при сохранении установок «Яблока» на идеи «социального либерализма, демократические ценностей и европейскую политическую культуру».

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«Наша цель — вернуться в парламент», — заявила председатель «Яблока» Эмилия Слабунова, имея в виду предстоящие в 2021 году выборы депутатов в Госдуму. «Партия начиналась с фракции в Госдуме, формировалась вокруг фракции, но ее у нас нет уже 15 лет», — напомнил соратникам член федерального политкомитета, лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг. Он уверен, «Яблоко» сохранится и сможет вернуться в парламент, лишь «изменив себя» и став «горизонтальной партией», то есть «побеждая на выборах в регионах».

«Нужно сконцентрироваться на городах, — убеждал он соратников.— В каждом втором городе мы можем брать высокий процент, только подготовку к выборам начинать нужно за полтора года, привлекая молодых людей, настроенных на самореализацию».

«Узнаваемость “Яблока” в обществе сейчас выше любой партии либерального крыла и уступает лишь четверке парламентских партий», — сообщила госпожа Слабунова, сославшись на собственные социологические исследования (партия возобновила их в 2016 году после одиннадцатилетней паузы).

«Антиистеблишментные настроения, которые затронули ряд стран, коснулись и России», — полагает она, подчеркивая, что важно «не упустить тех возможностей, которые открываются». «Яблоко», которое отсчитывает свою историю с 1993 года, все это время остается «партией второй главы Конституции («Права и свободы человека и гражданина.— «Ъ»)», считает Эмилия Слабунова.

Есть и проблемы, потому что часть россиян воспринимает «Яблоко» «партией из прошлого, из эпохи 90-х».

И кто-то по этой причине испытывает к ней «негативные чувства», потому что негативно относится к 1990-м годам «из-за несбывшихся надежд», сказала госпожа Слабунова. Поэтому «Яблоку» требуется «смена поколений». По словам председателя партии, к выборам-2021 нужно «подготовить 100 молодых политиков». Зампред партии Николай Рыбаков считает важным привлекать молодых активистов к разработке партийных проектов, например, в сфере бюджетных отношений, образования или антикоррупционной политики.

Сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский отметил, что партия всегда разрабатывала интеллектуальную альтернативу в политической, экономической, социальной и других сферах.

Партия, по его словам, должна делать это, невзирая на то, что «в России происходит реконструкция советской репрессивной машины, которая используется для устрашения общества, пронизывает все сферы жизни». Кроме того, «Яблоко» должно заняться «организацией антивоенного движения», считает Григорий Явлинский.

«У “Яблока” никогда не было проблем с умными мыслями, у нас проблемы с коммуникациями: мы не всегда можем объяснить гражданам, почему мы правы», — отметил член политкомитета партии Борис Вишневский, который надеется, что молодежь поможет решить эту проблему.

«Запрос на перемены в российском обществе есть, но “Яблоко” вряд ли сможет в него вписаться», — сказал «Ъ» эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин. Потому что «запрос общества консервативный, патерналистский: люди хотят, чтобы им больше платили, чтобы не укрупняли школы, не закрывали поликлиники, и всего этого хотят от власти, им непонятны социал-либеральные установки “Яблока”». Кроме того, большинство россиян «не разделяет позицию “Яблока” по Крыму, потому и антивоенные акции вряд ли прибавят партии популярности», говорит эксперт.