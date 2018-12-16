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23:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко уволит госслужащих из-за родственников в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко поручил проверить всех госслужащих на наличие родственников с российским гражданством. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вел телеканал «112 Украина».

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Источник: Reuters

По его словам, на государственной службе работают многие сотрудники, у которых есть родственники в Крыму. Глава государства призвал обратить особое внимание на сотрудников правоохранительных и следственных органов. Проверкой госслужащих должна заняться Служба безопасности Украины.

По итогам расследования такие граждане будет уволены.

«Как только проверка будет завершена и у меня будут основания [об увольнении госслужащих], за мной дело не станет», — подчеркнул он.

Ранее в декабре контрразведка СБУ обнаружила, что гражданская жена и дочь первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко имеют российское гражданство. Было заведено уголовное дело по статье о госизмене.

В ноябре украинский лидер подписал закон, предусматривающий уголовное наказание для граждан России, нарушающих правила въезда на территорию Украины. Наказание предусмотрено за посещение россиянами Крыма, который Украина считает своим, а также Донецкой и Луганской народных республик.

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