В Британии ополчились на мигрантов из Европы
Британия ужесточит правила въезда в страну рабочих из стран Евросоюза. Об этом сообщает The Times.
Британия ужесточит правила въезда в страну рабочих из стран Евросоюза. Об этом сообщает The Times.
По информации издания, проект по отмене свободы передвижения рабочей силы в Евросоюзе и упрощенного въезда на территорию королевства после декабря 2020 года вскоре будет представлен главой МВД Саджидом Джавидом.
Отмечается, что план по приему высококвалифицированных рабочих сократится с 15 тысяч до 11 тысяч человек, работников средней квалификации — с 18,5 тысяч до 4,5 тысяч. Также въезд будет запрещен большинству низкоквалифицированных рабочих.
«Мы собираемся полностью контролировать тех, кто может приехать в Великобританию, отдав приоритет людям, у которых есть навыки, необходимые для нашей страны, а не на основе того, из какой страны они приезжают», — подчеркнул информированный источник.
Ранее в декабре сообщалось, что британцам придется заплатить семь евро за посещение стран Евросоюза после Brexit. Въезд нужно будет оплачивать каждые три года. Британцы