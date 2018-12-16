В Британии ополчились на мигрантов из Европы

Источник: Reuters

По информации издания, проект по отмене свободы передвижения рабочей силы в Евросоюзе и упрощенного въезда на территорию королевства после декабря 2020 года вскоре будет представлен главой МВД Саджидом Джавидом.

Согласно ему, иммиграция из стран ЕС должна сократиться на 80 процентов, максимальное число мигрантов не может быть выше 15−25 тысяч человек.

Отмечается, что план по приему высококвалифицированных рабочих сократится с 15 тысяч до 11 тысяч человек, работников средней квалификации — с 18,5 тысяч до 4,5 тысяч. Также въезд будет запрещен большинству низкоквалифицированных рабочих.

«Мы собираемся полностью контролировать тех, кто может приехать в Великобританию, отдав приоритет людям, у которых есть навыки, необходимые для нашей страны, а не на основе того, из какой страны они приезжают», — подчеркнул информированный источник.

По данным издания, за 2018 год на территорию Британии прибыли 74 тысячи мигрантов (из них 40 тысяч — низкоквалифицированных). Это самый низкий показатель за последние шесть лет.