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04:02 (мск), источник: ТАСС

Явка на повторных выборах главы Приморья составила 46,35%

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Явка на повторных выборах губернатора Приморья, которые прошли в воскресенье, составила 46,35%. Об этом сообщила в понедельник журналистам секретарь краевого избиркома Наталья Камаева.

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«По данным 100% участковых избирательных комиссий, которые были введены в систему ГАС “Выборы”, явка избирателей составила 46,35%, в абсолютном выражении в выборах приняли участие 680 тыс. 098 избирателей», — сообщила Камаева.

Результаты прошедшего в сентябре 2018 года второго тура выборов главы Приморского края были признаны недействительными краевым избиркомом из-за многочисленных нарушений. Принимавший в них участие временно исполняющий тогда обязанности губернатора края Андрей Тарасенко ушел в отставку вскоре после отмены результатов голосования. Он также отказался участвовать в новых выборах. В конце сентября президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, с 2015 года возглавлявшего Сахалинскую область, временно исполняющим обязанности губернатора Приморья.

Повторные выборы состоялись 16 декабря. Врио губернатора Приморья Кожемяко на повторных выборах главы региона получил 61,88% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

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