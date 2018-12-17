Явка на повторных выборах главы Приморья составила 46,35%

«По данным 100% участковых избирательных комиссий, которые были введены в систему ГАС “Выборы”, явка избирателей составила 46,35%, в абсолютном выражении в выборах приняли участие 680 тыс. 098 избирателей», — сообщила Камаева.

Результаты прошедшего в сентябре 2018 года второго тура выборов главы Приморского края были признаны недействительными краевым избиркомом из-за многочисленных нарушений. Принимавший в них участие временно исполняющий тогда обязанности губернатора края Андрей Тарасенко ушел в отставку вскоре после отмены результатов голосования. Он также отказался участвовать в новых выборах. В конце сентября президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, с 2015 года возглавлявшего Сахалинскую область, временно исполняющим обязанности губернатора Приморья.