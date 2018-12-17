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07:36 (мск), источник: Ведомости

WP узнал о подготовке правительства США к приостановке работы

Споры демократов и республиканцев вокруг законопроекта о бюджете могут стать причиной частичной приостановки работы Белого дома и правительственных учреждений США. Подготовку к такому сценарию начали американские ведомства, пишет The Washington Post.

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Источник: AP 2018

Работа администрации может быть частично приостановлена уже 22 декабря из-за истечения срока соответствующей резолюции.

Споры ведутся вокруг затрат в $5 млрд на строительство стены на границе США и Мексики из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Обещание возвести стену было частью предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Председатель комитета по ассигнованиям Сената Ричард Шелби выразил надежду на то, что конгрессменам удастся договориться об отсрочке прекращения работы правительства.

Бюджеты агентств должны были быть утверждены еще в октябре, но этого до сих пор не произошло.

Пострадать от приостановки работы могут около 800 000 из 2,1 млн федеральных служащих, поскольку их офисы окажутся без финансирования.

Около 40% процентов из них будут отправлены домой без оплаты, а остальные останутся на службе для поддержания функционирования правительства. Так, Министерство национальной безопасности оставит на службе 85% из своего штата в 300 000 сотрудников.

Последний раз федеральные госорганы США приостанавливали работу в конце января этого года. Тогда демократы требовали включить в финансовый документ меры по защите от депортации нелегальных мигрантов, въехавших в страну в детском возрасте.

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