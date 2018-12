WP опубликовала часть отчета по «российскому вмешательству», который заказывал комитет по разведке Сената США

«Очевидно, что все сообщения явно стремились принести пользу республиканской партии и, в частности, Дональду Трампу», — написали в отчете. Например, реклама группы Black Matters US в Google гласила: «Копы убивают черных детей. Вы уверены, что ваш сын не будет следующим?».

Более 99% процентов информации (лайки, репосты, акции и события) поступали с 20 страниц фейсбука, среди которых «Быть патриотом» (Being Patriotic), «Сердце Техаса» (Heart of Texas), «Темнокожие активисты» (Blacktivist) и «Армия Иисуса» (Army of Jesus).