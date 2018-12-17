WP опубликовала часть отчета по «российскому вмешательству», который заказывал комитет по разведке Сената США

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Аналитики проанализировали десятки аккаунтов в твиттере, фейсбуке и инстаграме, которые связывают с «Агентством интернет исследований» (или «фабрикой троллей»). Авторы доклада отметили, что активность на всех этих площадках возросла как раз в период предвыборной компании 2016 года.

В докладе говорится, что основные группы воздействия — консерваторы и афроамериканцы. Главные вопросы, которые затрагивали «российские тролли» — право на оружие и иммиграция.

«Очевидно, что все сообщения явно стремились принести пользу республиканской партии и, в частности, Дональду Трампу», — написали в отчете. Например, реклама группы Black Matters US в Google гласила: «Копы убивают черных детей. Вы уверены, что ваш сын не будет следующим?».

В докладе говорится, что за рекламу с этих аккаунтов расплачивались рублями, а страницы пользователей были привязаны к российским номерам. Администраторы страниц «залогинились» с ip-адресов, которые находятся в Санкт-Петербурге. Именно там якобы зарегистрирована «фабрика троллей».

Более 99% процентов информации (лайки, репосты, акции и события) поступали с 20 страниц фейсбука, среди которых «Быть патриотом» (Being Patriotic), «Сердце Техаса» (Heart of Texas), «Темнокожие активисты» (Blacktivist) и «Армия Иисуса» (Army of Jesus).

Всего за время компании, по данным аналитиков, эти 20 страниц поставили около 39 млн лайков и написали больше трех миллионов комментариев. По оценкам исследователей, это могло повлиять на 126 млн пользователей в фейсбуке и 20 млн в инстаграме.

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Официально доклад должны опубликовать на этой неделе. Представители комитета по разведке, а также компаний Facebook и Twitter пока не давали комментариев по этому докладу. Независимое расследование по делу о вмешательстве России в американские выборы проводит Минюст США, спецпрокурором назначили Роберта Мюллера.

В октябре 2017 года бывший сотрудник «фабрики троллей» рассказал РБК, что около 90 человек с 2015 года работали в «американском отделе фабрики». Они писали до тысячи постов в неделю, организовывали «оффлайновые» мероприятия, в частности митинги и бесплатные курсы по самообороне для темнокожего населения США.