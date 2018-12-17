СМИ: США не решились направить через Северный морской путь свой ледокол

Источник: AFP 2018

США не решились направить через Северный морской путь свой единственный тяжелый ледокол из опасения, что он выйдет во время арктического похода из строя и тогда придется просить о помощи Россию. Об этом сообщило американское интернет-издание Business Insider, ссылаясь на высказывания бывшего командующего Береговой охраной США адмирала Пола Зукунфта. Его 1 июня сменил на данном посту адмирал Карл Шульц.

«Когда я был командующим, представитель Совета национальной безопасности при Белом доме связался со мной и сказал следующее: «Мы должны направить [ледокол] Polar Star («Полярную звезду» — прим. ТАСС) через Северный морской путь, чтобы продемонстрировать наше право на свободу навигации», — приводит издание выдержку из выступления Зукунфта на конференции по Арктике, которая прошла 4 декабря в вашингтонском научно-исследовательском Центре им. Вудро Вильсона.

«Я ответил, что этому ледоколу уже 40 лет, — продолжил адмирал в отставке. — Мы снимаем детали с другого однотипного ледокола, чтобы можно было и дальше эксплуатировать “Полярную звезду”. И я не могу гарантировать, что на этом ледоколе не произойдет серьезная поломка в то время, когда он будет демонстрировать право на свободу навигации, и мне не придется обращаться за помощью к России, чтобы они вытащили его изо льда. Сейчас не время делать это».

Как подчеркивает издание, Береговая охрана располагает лишь одним тяжелым ледоколом — Polar Star, который был спущен на воду в 1976 году и нуждается в постоянном ремонте. Ранее Зукунфт заявлял, что «Полярная звезда» находится фактически на «искусственном жизнеобеспечении». На корабле установлены дизель-электрические и газотурбинные двигатели. Береговая охрана рассчитывает на то, что данный ледокол продержится еще около пяти лет, к истечению которых предполагается построить ему замену.

Министерство внутренней безопасности, в ведении которого находится в мирное время Береговая охрана, запросило 750 млн долларов на 2019 финансовый год (начался 1 октября текущего календарного года) на создание нового тяжелого ледокола. Из этой суммы 15 млн долларов предназначаются на ремонт «Полярной звезды».

Позиция США

Как заявил в апреле журналистам, среди которых был и корреспондент ТАСС, Зукунфт, США считают, что Северный морской путь должен быть транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества.

В то же время он указал, что американские Вооруженные силы пока не намерены предпринимать в Арктике действия, отстаивающие принцип свободы судоходства, подобно тому, как это происходит в Южно-Китайском море.

«В настоящее время нет нажима, направленного на то, чтобы проводить демонстрацию свободы мореплавания в Арктике. Однако… подход США заключается в том, что Северный морской путь должен быть открытым как международный водный коридор для, если угодно, транзитного прохода — по мере того как мы видим, что эта часть океана освобождается от льда», — заметил Зукунфт.

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Он признал, что позиция Вашингтона, касающаяся Северного морского пути, неизбежно натолкнется на неприятие Москвы. «Это потребует существенного диалога в будущем», — высказал Зукунфт свое мнение.

Вашингтон придерживается аналогичного подхода и в отношении Северо-Западного прохода через Северный Ледовитый океан. Канада считает данный морской путь входящим в ее территориальные воды.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил 25 июня, что США необходимо активизировать свою деятельность в Арктике и вывести ее на новый уровень, в частности, за счет расширения присутствия в этом регионе Береговой охраны.

«Определенно Америке нужно вывести свою игру в Арктике на новый уровень, — привело его слова агентство Рейтер. — Реальность такова, что нам придется столкнуться с освоением Арктики. Она станет доступна не только для транспорта, но также и для разведки энергоносителей».

Позиция России

Выступая 1 марта с посланием Федеральному собранию России, президент Владимир Путин заявил, что Северный морской путь станет «ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока».

По словам главы государства, перед Россией стоит задача сделать его «по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией» и увеличить к 2025 году грузопоток на ней в 10 раз — до 80 млн т в год.

В 1991 год Северный морской путь был открыт для международного судоходства, однако в официальных российских документах он определен как «исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация». Длина пути от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения — 5,6 тыс. км, этот маршрут почти в два раза короче других морских путей из Европы на Дальний Восток.