СМИ: США не решились направить через Северный морской путь свой ледокол
ТАСС, 17 декабря — Как сообщил Business Insider со ссылкой на
ТАСС, 17 декабря — Как сообщил Business Insider со ссылкой на
США не решились направить через Северный морской путь свой единственный тяжелый ледокол из опасения, что он выйдет во время арктического похода из строя и тогда придется просить о помощи Россию. Об этом сообщило американское
«Когда я был командующим, представитель Совета национальной безопасности при Белом доме связался со мной и сказал следующее: «Мы должны направить [ледокол] Polar Star («Полярную звезду» — прим. ТАСС) через Северный морской путь, чтобы продемонстрировать наше право на свободу навигации», — приводит издание выдержку из выступления Зукунфта на конференции по Арктике, которая прошла 4 декабря в вашингтонском
«Я ответил, что этому ледоколу уже 40 лет, — продолжил адмирал в отставке. — Мы снимаем детали с другого однотипного ледокола, чтобы можно было и дальше эксплуатировать “Полярную звезду”. И я не могу гарантировать, что на этом ледоколе не произойдет серьезная поломка в то время, когда он будет демонстрировать право на свободу навигации, и мне не придется обращаться за помощью к России, чтобы они вытащили его изо льда. Сейчас не время делать это».
Как подчеркивает издание, Береговая охрана располагает лишь одним тяжелым ледоколом — Polar Star, который был спущен на воду в 1976 году и нуждается в постоянном ремонте. Ранее Зукунфт заявлял, что «Полярная звезда» находится фактически на «искусственном жизнеобеспечении». На корабле установлены
Министерство внутренней безопасности, в ведении которого находится в мирное время Береговая охрана, запросило 750 млн долларов на 2019 финансовый год (начался 1 октября текущего календарного года) на создание нового тяжелого ледокола. Из этой суммы 15 млн долларов предназначаются на ремонт «Полярной звезды».
Как заявил в апреле журналистам, среди которых был и корреспондент ТАСС, Зукунфт, США считают, что Северный морской путь должен быть транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества.
«В настоящее время нет нажима, направленного на то, чтобы проводить демонстрацию свободы мореплавания в Арктике. Однако… подход США заключается в том, что Северный морской путь должен быть открытым как международный водный коридор для, если угодно, транзитного прохода — по мере того как мы видим, что эта часть океана освобождается от льда», — заметил Зукунфт.
Он признал, что позиция Вашингтона, касающаяся Северного морского пути, неизбежно натолкнется на неприятие Москвы. «Это потребует существенного диалога в будущем», — высказал Зукунфт свое мнение.
Вашингтон придерживается аналогичного подхода и в отношении
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил 25 июня, что США необходимо активизировать свою деятельность в Арктике и вывести ее на новый уровень, в частности, за счет расширения присутствия в этом регионе Береговой охраны.
«Определенно Америке нужно вывести свою игру в Арктике на новый уровень, — привело его слова агентство Рейтер. — Реальность такова, что нам придется столкнуться с освоением Арктики. Она станет доступна не только для транспорта, но также и для разведки энергоносителей».
Выступая 1 марта с посланием Федеральному собранию России, президент Владимир Путин заявил, что Северный морской путь станет «ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока».
В 1991 год Северный морской путь был открыт для международного судоходства, однако в официальных российских документах он определен как «исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация». Длина пути от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения — 5,6 тыс. км, этот маршрут почти в два раза короче других морских путей из Европы на Дальний Восток.
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