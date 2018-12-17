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14:57 (мск), источник: РИА Новости

В МИД выступили за сохранение ДРСМД

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Москва категорически против развала договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), его нужно сохранить, для этого РФ намерена провести резолюцию в ГА ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Источник: РИА Новости

Он отметил, что Москва против инициативы США распространить договор на Китай, Северную Корею и Иран.

Мы выступаем за то, что договор необходимо сохранить, он всем международным сообществом не раз признавался одним из краеугольных камней международной безопасности и стратегической стабильности.
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«Мы буквально сегодня в ООН будем во второй раз пытаться провести резолюцию Генеральной ассамблеи, которая бы высказалась за сохранение этого договора», — сообщил министр в эфире радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что Россия предъявила США озабоченности по поводу выполнения Вашингтоном ДРСМД. Эти озабоченности, указал Лавров, основаны на конкретных фактах — на военно-техническом развитии ситуации, в том числе в связи с развертыванием базы США в Румынии и планируемом развертыванием в Польше.

Он отметил, что Москва слышит заявления американских коллег о том, что единственный для России путь спасти договор — уничтожить ракету 9М729, которую Россия создала якобы в нарушение дальности, установленной договором. В ответ министр обороны сергей Шойгу официально предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису встретиться и начать профессиональный разговор, однако США продолжают уходить от профессионального разговора по выполнению договора по РСМД.

США даже не ответили, хотя бы формально признали, что такое приглашение получено. Если бы они это сделали, то были бы вынуждены объяснить, почему они уходят от профессионального разговора и продолжают действовать в пресловутом стиле highly likely, вам остается только покаяться, вы во всем виноваты.
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
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Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы «вернуться к выполнению» ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. В свою очередь, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ДРСМД.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими США.

Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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