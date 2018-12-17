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12:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров заявил о планах Украины устроить провокацию на границе с Крымом в декабре

Президент Украины Петр Порошенко в последнюю декаду декабря планирует устроить вооруженную провокацию на границе с Крымом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Как отметил глава МИД, Россия не допустит нарушения прав жителей Крыма.

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Он (президент Украины.— «Ъ») получит ответ — мало не покажется, наша страна — это наши границы. Мы не допустим, чтобы он пытался отстаивать какие-то свои интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом.

По его словам, установленный на Украине режим «имеет все черты неонацистского». «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут в Донбассе», — уверен Сергей Лавров.

Он считает, что большинство жителей Украины хочет нормализации отношений с Россией.

«Украинский народ ни при чем, и подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с РФ», — добавил глава МИД РФ.

Отношения России и Украины обострились после инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их в незаконном пересечении государственной границы РФ. Экипаж кораблей из 24-х человек по решению суда Симферополя арестован до января. В ответ Киев ввел в 10 регионах страны военное положение и запретил въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

О последствиях задержания кораблей — в публикации «Ъ» «Риторика больного доктора».

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03:57 (мск)© Ньюстюб
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