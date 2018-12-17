Песков объяснил важность перехода на отечественное ПО враждебностью обстановки в мире
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/ — При этом
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/ — При этом
«В первую очередь это вопрос кибербезопасности и киберсуверенности [переход на отечественное программное обеспечение]. Мы живем во время, когда в угоду политике могут отключаться или могут озвучиваться угрозы по отключению целых глобальных сервисов. Это, конечно, является неприемлемым, и чтобы спокойно жить в такой враждебной обстановке, естественно, нужно сохранять самодостаточность в ключевых областях», — объяснил представитель Кремля. Он подчеркнул: «Именно поэтому необходим перевод на отечественный софт».
«Может ли сейчас отечественный софт полностью заменить [зарубежный]? Не думаю», — отметил Песков. При этом он рекомендовал узнать «точку зрения экспертов, особенно в правительстве, которые занимаются этим вопросом».
«В связи со сложностью и в связи с тем, что еще в некоторых сегментах нужно совершенствовать наш софт, процесс растянут во времени. Хотя предпринимаются определенные шаги с тем, чтобы дедлайн определить», — сказал