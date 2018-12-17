Песков объяснил важность перехода на отечественное ПО враждебностью обстановки в мире

Источник: AP 2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что отечественные госкомпании перейдут на российское программное обеспечение, хотя констатировал некоторые сложности в этом процессе.

«В первую очередь это вопрос кибербезопасности и киберсуверенности [переход на отечественное программное обеспечение]. Мы живем во время, когда в угоду политике могут отключаться или могут озвучиваться угрозы по отключению целых глобальных сервисов. Это, конечно, является неприемлемым, и чтобы спокойно жить в такой враждебной обстановке, естественно, нужно сохранять самодостаточность в ключевых областях», — объяснил представитель Кремля. Он подчеркнул: «Именно поэтому необходим перевод на отечественный софт».

«Может ли сейчас отечественный софт полностью заменить [зарубежный]? Не думаю», — отметил Песков. При этом он рекомендовал узнать «точку зрения экспертов, особенно в правительстве, которые занимаются этим вопросом».