Песков: Межцерковный конфликт на Украине плотно перемешан с политикой

Источник: РИА "Новости"

«Отношение нашей российской православной церкви очень хорошо известно», — заметил представитель Кремля. «Речь идет о межцерковных отношениях», — уточнил он.

«Мы не считаем себя вправе вмешиваться в эти процессы, — продолжил Песков. — Хотя на Украине раскольническая деятельность плотно перемешана с политикой, что, наверное, конечно, по церковным канонам вряд ли допустимо».

«Но раскольники церковных канонов вряд ли соблюдают, — заметил пресс-секретарь главы государства. — Это межцерковные дела, мы не имеем права в них вмешиваться».

На уточняющий вопрос, что значит фраза, что раскольническая деятельность плотно перемешана с политикой, Песков пояснил: «То, что происходит — прямое вмешательство президента Украины и так далее».