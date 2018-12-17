Песков: Межцерковный конфликт на Украине плотно перемешан с политикой
Кремль не вправе вмешиваться в церковные процессы, заявил журналистам
Кремль не вправе вмешиваться в церковные процессы, заявил журналистам
«Отношение нашей российской православной церкви очень хорошо известно», — заметил представитель Кремля. «Речь идет о межцерковных отношениях», — уточнил он.
«Мы не считаем себя вправе вмешиваться в эти процессы, — продолжил Песков. — Хотя на Украине раскольническая деятельность плотно перемешана с политикой, что, наверное, конечно, по церковным канонам вряд ли допустимо».
«Но раскольники церковных канонов вряд ли соблюдают, — заметил
На уточняющий вопрос, что значит фраза, что раскольническая деятельность плотно перемешана с политикой, Песков пояснил: «То, что происходит — прямое вмешательство президента Украины и так далее».
Говоря о том, будет ли эта тема подниматься сегодня на оперативном совещании Совбеза РФ, представитель Кремля пояснил, что это мероприятие проходит без заранее подготовленной и зафиксированной повестки.
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