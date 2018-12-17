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15:48 (мск), источник: Российская газета

Песков: Межцерковный конфликт на Украине плотно перемешан с политикой

Кремль не вправе вмешиваться в церковные процессы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать тему создания украинской поместной автокефальной церкви.

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Источник: РИА "Новости"

«Отношение нашей российской православной церкви очень хорошо известно», — заметил представитель Кремля. «Речь идет о межцерковных отношениях», — уточнил он.

«Мы не считаем себя вправе вмешиваться в эти процессы, — продолжил Песков. — Хотя на Украине раскольническая деятельность плотно перемешана с политикой, что, наверное, конечно, по церковным канонам вряд ли допустимо».

«Но раскольники церковных канонов вряд ли соблюдают, — заметил пресс-секретарь главы государства. — Это межцерковные дела, мы не имеем права в них вмешиваться».

На уточняющий вопрос, что значит фраза, что раскольническая деятельность плотно перемешана с политикой, Песков пояснил: «То, что происходит — прямое вмешательство президента Украины и так далее».

Говоря о том, будет ли эта тема подниматься сегодня на оперативном совещании Совбеза РФ, представитель Кремля пояснил, что это мероприятие проходит без заранее подготовленной и зафиксированной повестки.

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