ЕС заявил о готовности усилить поддержку Украины в 2019 году

«Европейский союз продолжит внимательно следить за ситуацией (в районе Керченского пролива и Азовского моря) и полон решимости действовать надлежащим образом в тесной координации со своими международными партнерами. ЕС готов принять меры по дальнейшему усилению поддержки пострадавших районов Украины. В этом контексте ЕС планировал направить оценочную миссию на Украину в начале 2019 года», — уточнили в ЕС.

Обстановка в Керченском проливе обострились 25 ноября, когда российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их в незаконном пересечении государственной границы РФ. Экипаж кораблей из 24-х человек по решению суда Симферополя арестован до января. В ответ Киев ввел в 10 регионах страны военное положение и запретил въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.