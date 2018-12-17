Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Жалею, что не прикончил их тогда»: шеф охраны Ельцина
«Самый нестандартный автобус всех времён» подарят Сирии
Названо простое занятие, которое продлевает жизнь
Событие для РФ и "Газпрома": впервые за 10 лет доставят СПГ
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Украинские депутаты подрались в прямом эфире Обсуждение введенного в ряде украинских регионов военного положения обернулось дракой
Порошенко «извинился» за слова о войне в Керченском проливе
«На дрова перейдете?»: РФ ответила Европарламенту
Мужчина перекусил в придорожном кафе и чуть не умер
Из практики уролога: градусник и другие странные утехи
Латинская модель прославилась из-за своего необычного тела - фото
Картинами Сафронова теперь можно вытираться - СМИ
Меркель выступила с заявлением после того, как ЕС не наказал РФ
Кремль опроверг резонансные слова Лукашенко
Россия применила “Искандер” и “Смерч” в бою - СМИ
"Паническое бегство": В ДНР о столкновении с ВСУ
Лавров объяснил, почему РФ не признает ДНР и ЛНР
Умер Вячеслав Степин
Фоторепортажи
8Конфликт в Керченском проливе
18Погромы в Париже
17:10 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕС заявил о готовности усилить поддержку Украины в 2019 году

Евросоюз намерен в начале 2019 года отправить на Украину миссию по оценке потребностей в оказании помощи регионам, говорится в пресс-релизе по итогам заседания комиссии ЕС—Украина по вопросам ассоциации. С украинской стороны на совете присутствовал премьер-министр Владимир Гройсман, а от ЕС — верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Наверх
Источник: AP 2018

«Европейский союз продолжит внимательно следить за ситуацией (в районе Керченского пролива и Азовского моря) и полон решимости действовать надлежащим образом в тесной координации со своими международными партнерами. ЕС готов принять меры по дальнейшему усилению поддержки пострадавших районов Украины. В этом контексте ЕС планировал направить оценочную миссию на Украину в начале 2019 года», — уточнили в ЕС.

Обстановка в Керченском проливе обострились 25 ноября, когда российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их в незаконном пересечении государственной границы РФ. Экипаж кораблей из 24-х человек по решению суда Симферополя арестован до января. В ответ Киев ввел в 10 регионах страны военное положение и запретил въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

О последствиях задержания кораблей — в публикации «Ъ» «Риторика больного доктора».

Справка
Азовский кризис

Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

Следите за развитием темы Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
 Греф рассказал о «большом убытке» в Сбербанке
Мединского попросили «положить конец лжи Запашного»
Волкер допустил новые санкции Запада против России
Флешмоб: какие странные вещи нашли девушки в туалетах парней
«Организация-зомби»: СМИ узнали, как РФ взяла ОПЕК под контроль
Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме
США начнут новые поставки оружия Украине в ближайшие месяцы
Макгрегор оказался бережливым миллионером
Эдгард Запашный рассказал о конфликте из-за Cirque du Soleil
Спорт
Два мегапротивостояния и халява для «Сити». Итоги жеребьевки ЛЧ «Ливерпуль» сыграет с «Баварией», «Ювентус» — с «Атлетико»
Hi-Tech
Странные машины на дорогах (фото) Три колеса, гусеницы или способность переплыть реку.
Авто
Штрафы ГИБДД: власти хотят еще больше денег с водителей Отменить систему скидок при оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения предложил президент Татарстана Рустам Минниханов
Кино
Потерявшая руку в «Обители зла» актриса требует $2,7 млн Оливия Джексон получила тяжелые травмы, исполняя скоростной трюк вместо Миллы Йовович
Недвижимость
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Старейшую тюрьму Москвы «Бутырку» закроют
Как выглядит деревня на дне пропасти (фото)
Популярные темы на «Детях»
Фразочки 551
Есть на форуме жены, у чьих мужей не золотые руки? 126
Переезд хуже пожара 121
Почти крик души. Прикорм( 101
Леди
Больше не одиноки: яркие свадьбы 2018 года Уходящий год запомнился не только разводами и изменами знаменитостей, но и заключением брачных союзов. Рассказываем свадьбах, которые растрогали нас до слез.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь