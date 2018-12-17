«Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю»

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Россия не будет воевать с Украиной, и народ этой страны для России важнее, чем ее власти. Об этом в интервью «Комсомольской правде» 17 декабря рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Значительная часть беседы была посвящена российско-украинским отношениям, однако в разговоре также затронули тему отношений с США, Арменией и другими странами. Также российский дипломат признался: если бы это было возможно, он хотел бы пообщаться с российским министром иностранных дел Александром Горчаковым (1856−1882 годы) и спросить его «о той выдержке, которая позволила ему вернуть Крым». «Ъ» сделал подборку высказываний министра.

Об украинском народе и украинском режиме

«Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе.

Мы имеем отношения с украинским государством.

Украинское государство — это гораздо больше и гораздо важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения.

Украинский народ ни при чем, и подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с Российской Федерацией. Конечно же, для этого придется урегулировать внутренние проблемы Украины. Они гораздо шире и гораздо глубже, чем просто ДНР и ЛНР".

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О признании ДНР и ЛНР и войне с Украиной

— Вы предлагаете признать ДНР и ЛНР? — спросил министр у журналистки Дарьи Асламовой.

— Конечно, — ответила она.

— И дальше?

— А дальше мы защищаем свою территорию, которую мы признали.

— И вы хотите остальную Украину потерять? — уточнил министр.— Оставить ее нацистам?

— Нет, я считаю, что с нацистским режимом вообще надо воевать. Они ввели против нас военное положение. Они нападают на наши корабли.

— Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю, — заверил министр, добавив, что «не представляет себе» объявление войны и что это было бы проявлением «нервного срыва и слабости».

О работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине

«Миссия ОБСЕ находится под очень серьезным давлением, прежде всего украинцев, прежде всего западников, но эта миссия не ускользает и от нашего влияния. Постепенно она делает шаги в правильном направлении, правда, под очень серьезным нажимом и не сразу.

Пример: мы давно просили, чтобы миссия не писала в своих отчетах, что «за такую-то неделю было столько-то обстрелов, столько-то разрушено гражданских объектов, такие-то жертвы среди гражданского населения», а чтобы она конкретизировала, по какую сторону, какие жертвы и какие разрушения.

С огромным трудом удалось выбить первый доклад ОБСЕ на эту тему, из которого следовало, что подавляющее большинство разрушений в гражданском секторе — по восточную сторону соприкосновений.

Там, где живут и защищаются ополченцы. Этот доклад ожесточенно пыталась остановить Украина, не сделать его достоянием гласности. Этого не произошло".

О провокациях на российско-украинской границе

«Порошенко (президент Украины Петр.— «Ъ») заявил, что военное положение он продлевать не будет, если только не последует провокации на линии соприкосновения на Донбассе или на административной границе с Крымом.

У нас есть информация, об этом не раз говорила наш официальный представитель Мария Захарова, что на линии соприкосновения украинские военные сконцентрировали порядка 19 тыс. военных, большое количество техники, им в этом помогают великобританские и американские инструкторы.

Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить,

что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует провокацию на границе с Российской Федерации, на границе с Крымом. Он получит ответ — мало не покажется, наша страна — это наши границы. Мы не допустим, чтобы он пытался отстаивать какие-то свои интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом.

Об иностранных военных в Армении

«С Арменией у нас завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать неприсутствие там иностранных военных, и что все, что там делается, будет транспарентно с точки зрения гарантий отсутствия каких-либо угроз и рисков».

О расширении договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД)

«Мы категорически против такой инициативы. Мы выступаем за то, что договор необходимо сохранить, он всем международным сообществом не раз признавался одним из краеугольных камней международной безопасности и стратегической стабильности.

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Мы буквально сегодня в ООН будем во второй раз пытаться провести резолюцию Генеральной ассамблеи, которая бы высказалась за сохранение этого договора. Кроме того, мы предъявили США наши озабоченности в отношении того, как они выполняют ДРСМД, причем эти озабоченности основаны на конкретных фактах, военно-техническом развитии ситуации, связанной, в частности, с развертыванием базы США в Румынии и планируемым развертыванием в Польше.

О русофобии в США

«Эта русофобия связана с внутриполитической борьбой (в США.— «Ъ»). Конечно же, кто бы ни выступал за добрые отношения с Россией, (в США.— «Ъ») видят в нас конкурента. Так же, как и в Китайской Народной Республике они видят конкурента. Но неслучайно, что при отсутствии фактов, доказывающих наши прегрешения по отношению к американской демократии, русофобская кампания так ничего и не принесла. И в последние дни и недели пропагандисты американские активно взялись за Китай. Уже Китай теперь является главным хакером, который подрывает устои американского общества.

Печально, когда в угоду внутриполитическим дрязгам приносятся в жертву интересы мирового сообщества, интересы глобальной стратегической стабильности и международной безопасности.

Но мы будем всегда готовы к диалогу даже в этих условиях. Мы никогда не отказываемся от профессионального разговора в тех областях, в которых наши партнеры готовы равноправно, честно рассматривать существующие угрозы и проблемы.

Об общении с политиками из прошлого

В ответ на вопрос о том, с кем бы Сергей Лавров хотел пообщаться из политиков прошлого, министр признался: «Из наших, скорее всего, с бывшим министром иностранных дел России Горчаковым (Александром.— “Ъ”). Спросил бы его о той выдержке, которая позволила ему вернуть Крым. Из американских президентов — все-таки с Гарри Труменом, который резко повернул в направлении Холодной войны».

Составила Екатерина Мареева