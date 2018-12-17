«Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю»
Главное из интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Главное из интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Россия не будет воевать с Украиной, и народ этой страны для России важнее, чем ее власти. Об этом в интервью «Комсомольской правде» 17 декабря рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Значительная часть беседы была посвящена
«Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе.
Мы имеем отношения с украинским государством.
Украинский народ ни при чем, и подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с Российской Федерацией. Конечно же, для этого придется урегулировать внутренние проблемы Украины. Они гораздо шире и гораздо глубже, чем просто ДНР и ЛНР".
— Вы предлагаете признать ДНР и ЛНР? — спросил министр у журналистки Дарьи Асламовой.
— Конечно, — ответила она.
— И дальше?
— А дальше мы защищаем свою территорию, которую мы признали.
— И вы хотите остальную Украину потерять? — уточнил министр.— Оставить ее нацистам?
— Нет, я считаю, что с нацистским режимом вообще надо воевать. Они ввели против нас военное положение. Они нападают на наши корабли.
— Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю, — заверил министр, добавив, что «не представляет себе» объявление войны и что это было бы проявлением «нервного срыва и слабости».
«Миссия ОБСЕ находится под очень серьезным давлением, прежде всего украинцев, прежде всего западников, но эта миссия не ускользает и от нашего влияния. Постепенно она делает шаги в правильном направлении, правда, под очень серьезным нажимом и не сразу.
С огромным трудом удалось выбить первый доклад ОБСЕ на эту тему, из которого следовало, что подавляющее большинство разрушений в гражданском секторе — по восточную сторону соприкосновений.
Там, где живут и защищаются ополченцы. Этот доклад ожесточенно пыталась остановить Украина, не сделать его достоянием гласности. Этого не произошло".
«Порошенко (президент Украины Петр.— «Ъ») заявил, что военное положение он продлевать не будет, если только не последует провокации на линии соприкосновения на Донбассе или на административной границе с Крымом.
У нас есть информация, об этом не раз говорила наш официальный представитель Мария Захарова, что на линии соприкосновения украинские военные сконцентрировали порядка 19 тыс. военных, большое количество техники, им в этом помогают великобританские и американские инструкторы.
Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить,
что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует провокацию на границе с Российской Федерации, на границе с Крымом. Он получит ответ — мало не покажется, наша страна — это наши границы. Мы не допустим, чтобы он пытался отстаивать
«С Арменией у нас завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать неприсутствие там иностранных военных, и что все, что там делается, будет транспарентно с точки зрения гарантий отсутствия
«Мы категорически против такой инициативы. Мы выступаем за то, что договор необходимо сохранить, он всем международным сообществом не раз признавался одним из краеугольных камней международной безопасности и стратегической стабильности.
Мы буквально сегодня в ООН будем во второй раз пытаться провести резолюцию Генеральной ассамблеи, которая бы высказалась за сохранение этого договора. Кроме того, мы предъявили США наши озабоченности в отношении того, как они выполняют ДРСМД, причем эти озабоченности основаны на конкретных фактах,
«Эта русофобия связана с внутриполитической борьбой (в США.— «Ъ»). Конечно же, кто бы ни выступал за добрые отношения с Россией, (в США.— «Ъ») видят в нас конкурента. Так же, как и в Китайской Народной Республике они видят конкурента. Но неслучайно, что при отсутствии фактов, доказывающих наши прегрешения по отношению к американской демократии, русофобская кампания так ничего и не принесла. И в последние дни и недели пропагандисты американские активно взялись за Китай. Уже Китай теперь является главным хакером, который подрывает устои американского общества.
Печально, когда в угоду внутриполитическим дрязгам приносятся в жертву интересы мирового сообщества, интересы глобальной стратегической стабильности и международной безопасности.
Но мы будем всегда готовы к диалогу даже в этих условиях. Мы никогда не отказываемся от профессионального разговора в тех областях, в которых наши партнеры готовы равноправно, честно рассматривать существующие угрозы и проблемы.
В ответ на вопрос о том, с кем бы Сергей Лавров хотел пообщаться из политиков прошлого, министр признался: «Из наших, скорее всего, с бывшим министром иностранных дел России Горчаковым (Александром.— “Ъ”). Спросил бы его о той выдержке, которая позволила ему вернуть Крым. Из американских президентов —
Составила Екатерина Мареева
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