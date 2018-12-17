Во Франции видят потенциал для развития экономических отношений с Россией

«Мы считаем, что в рамках санкций, которые были продлены Европейским союзом, имеется необходимое место для развития двусторонних отношений по очень конкретным экономическим проектам между Францией и Россией», — сказал Ле Мэр на пресс-конференции с российским коллегой Максимом Орешкиным.
Мы, конечно, соблюдаем этот режим (санкций — ред.), но место имеется для развития экономических отношений между Францией и Россией. Именно этим мы и занимаемся в рамках СЕФИК.
Брюно Ле Мэрминистр экономики и финансов Франции
В Париже в понедельник состоялось заседание российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК).
По итогам мероприятий Орешкин и Ле Мэр подписали ряд документов в сфере двустороннего сотрудничества. В их числе — итоговый документ 24-го заседания СЕФИК, дорожная карта по реализации совместного заявления двух министерств «по новому российско-французскому партнерству для экономики будущего», а также декларация о намерениях по двустороннему сотрудничеству в сфере повышения производительности труда.
СЕФИК (совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам) — главный рабочий орган российско-французской комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств. В рамках совета создано 12 специализированных рабочих групп, ведущих деятельность по основным направлениям двустороннего торгово-экономического сотрудничества.