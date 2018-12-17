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16:39 (мск), источник: РИА Новости

Во Франции видят потенциал для развития экономических отношений с Россией

ПАРИЖ, 17 дек — РИА Новости. Франция видит потенциал для развития экономических отношений с РФ, несмотря на продление санкций ЕС, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

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Источник: РИА Новости

«Мы считаем, что в рамках санкций, которые были продлены Европейским союзом, имеется необходимое место для развития двусторонних отношений по очень конкретным экономическим проектам между Францией и Россией», — сказал Ле Мэр на пресс-конференции с российским коллегой Максимом Орешкиным.

Мы, конечно, соблюдаем этот режим (санкций — ред.), но место имеется для развития экономических отношений между Францией и Россией. Именно этим мы и занимаемся в рамках СЕФИК.
Брюно Ле Мэр
министр экономики и финансов Франции

В Париже в понедельник состоялось заседание российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК).

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По итогам мероприятий Орешкин и Ле Мэр подписали ряд документов в сфере двустороннего сотрудничества. В их числе — итоговый документ 24-го заседания СЕФИК, дорожная карта по реализации совместного заявления двух министерств «по новому российско-французскому партнерству для экономики будущего», а также декларация о намерениях по двустороннему сотрудничеству в сфере повышения производительности труда.

СЕФИК (совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам) — главный рабочий орган российско-французской комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств. В рамках совета создано 12 специализированных рабочих групп, ведущих деятельность по основным направлениям двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

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