Во Франции видят потенциал для развития экономических отношений с Россией

Источник: РИА Новости

«Мы считаем, что в рамках санкций, которые были продлены Европейским союзом, имеется необходимое место для развития двусторонних отношений по очень конкретным экономическим проектам между Францией и Россией», — сказал Ле Мэр на пресс-конференции с российским коллегой Максимом Орешкиным.

Мы, конечно, соблюдаем этот режим (санкций — ред.), но место имеется для развития экономических отношений между Францией и Россией. Именно этим мы и занимаемся в рамках СЕФИК. Брюно Ле Мэр министр экономики и финансов Франции

В Париже в понедельник состоялось заседание российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК).

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По итогам мероприятий Орешкин и Ле Мэр подписали ряд документов в сфере двустороннего сотрудничества. В их числе — итоговый документ 24-го заседания СЕФИК, дорожная карта по реализации совместного заявления двух министерств «по новому российско-французскому партнерству для экономики будущего», а также декларация о намерениях по двустороннему сотрудничеству в сфере повышения производительности труда.