В Кремле не обсуждают вопрос объединения России и Белоруссии

Источник: РИА Новости

При этом он отметил, что тема объединения двух стран с последующим президентством Владимира Путина в едином государстве не стоит на повестке дня.

«Она и не обсуждалась, и об этом не идет никаких разговоров», — сказал пресс-секретарь.

Он напомнил, что Россия и Белоруссия сотрудничают в формате Союзного государства.

«Белоруссия — это наш союзник с большой буквы», — сказал Песков.

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«Угроза потери независимости»

В минувшую пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет страны — это святое, и его потери не будет. По его словам, налоговый маневр в российской нефтяной сфере угрожает независимости Белоруссии.

«Можно просто сказать — получите нефть, но вы давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», — заявил глава государства.

Лукашенко отметил, что в любом случае подобная глубокая интеграция должна быть добровольной. При этом он подчеркнул, что Минск и Москва всегда находят компромисс по спорным вопросам, а «интеграционные позиции Беларуси неизменны».

Президент Белоруссии планирует встретиться с Путиным 25 декабря. Лидеры государств обсудят налоговый маневр в нефтяной сфере.

Накануне несколько СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Лукашенко провел закрытое совещание с высшими чиновниками, на котором обсудил тему независимости в «условиях давления с российской стороны».