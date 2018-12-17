Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинка рассказала, как к русским и Крыму относятся в США
Радары обнаружили огромный объект в небе
«Мне хочется, чтобы ничего не болело неделю»: личная история
«Лиса Алиса»: Ирина Пегова восхитила соцсети новым амплуа
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Как выглядит гигантский морской дьявол (видео)Несмотря на грозное название, эти существа не представляют опасности для человека
Порошенко «извинился» за слова о войне в Керченском проливе
«На дрова перейдете?»: РФ ответила Европарламенту
Мужчина перекусил в придорожном кафе и чуть не умер
Из практики уролога: градусник и другие странные утехи
Латинская модель прославилась из-за своего необычного тела - фото
Картинами Сафронова теперь можно вытираться - СМИ
Кипр ответил на предостережение России о размещении войск США
Сбербанк отменил популярную услугу
Россия применила “Искандер” и “Смерч” в бою - СМИ
"Паническое бегство": В ДНР о столкновении с ВСУ
Умер Вячеслав Степин
Как россиянка заработала 350 млн р. на безделушках
Фоторепортажи
8Конфликт в Керченском проливе
18Погромы в Париже
16:21 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле не обсуждают вопрос объединения России и Белоруссии

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Планы по расширению интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства концептуально отражены в уже принятых документах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Наверх
Источник: РИА Новости

При этом он отметил, что тема объединения двух стран с последующим президентством Владимира Путина в едином государстве не стоит на повестке дня.

«Она и не обсуждалась, и об этом не идет никаких разговоров», — сказал пресс-секретарь.

Он напомнил, что Россия и Белоруссия сотрудничают в формате Союзного государства.

«Белоруссия — это наш союзник с большой буквы», — сказал Песков.

Читайте также
В Минске заявили, что Лукашенко не проводил совещания о независимости

«Угроза потери независимости»

В минувшую пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет страны — это святое, и его потери не будет. По его словам, налоговый маневр в российской нефтяной сфере угрожает независимости Белоруссии.

«Можно просто сказать — получите нефть, но вы давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», — заявил глава государства.

Лукашенко отметил, что в любом случае подобная глубокая интеграция должна быть добровольной. При этом он подчеркнул, что Минск и Москва всегда находят компромисс по спорным вопросам, а «интеграционные позиции Беларуси неизменны».

Президент Белоруссии планирует встретиться с Путиным 25 декабря. Лидеры государств обсудят налоговый маневр в нефтяной сфере.

Накануне несколько СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Лукашенко провел закрытое совещание с высшими чиновниками, на котором обсудил тему независимости в «условиях давления с российской стороны».

Отмечалось, что участники совещания решили «до конца стоять за независимость». Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт заявила, что Лукашенко не проводил подобного совещания.

 Выяснилось, для чего сотрудники СБУ находились на кораблях Украины
США: ну почему Россия не принимает нас всерьез?
Волкер допустил новые санкции Запада против России
Флешмоб: какие странные вещи нашли девушки в туалетах парней
«Организация-зомби»: СМИ узнали, как РФ взяла ОПЕК под контроль
Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме
США начнут новые поставки оружия Украине в ближайшие месяцы
Макгрегор оказался бережливым миллионером
Эдгард Запашный рассказал о конфликте из-за Cirque du Soleil
Спорт
Два мегапротивостояния и халява для «Сити». Итоги жеребьевки ЛЧ «Ливерпуль» сыграет с «Баварией», «Ювентус» — с «Атлетико»
Hi-Tech
Странные машины на дорогах (фото) Три колеса, гусеницы или способность переплыть реку.
Авто
Штрафы ГИБДД: власти хотят еще больше денег с водителей Отменить систему скидок при оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения предложил президент Татарстана Рустам Минниханов
Кино
Потерявшая руку в «Обители зла» актриса требует $2,7 млн Оливия Джексон получила тяжелые травмы, исполняя скоростной трюк вместо Миллы Йовович
Недвижимость
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Самую дорогую однокомнатную квартиру России нашли в Петербурге
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
Популярные темы на «Детях»
Фразочки 551
Есть на форуме жены, у чьих мужей не золотые руки? 126
Переезд хуже пожара 121
Почти крик души. Прикорм( 101
Леди
Больше не одиноки: яркие свадьбы 2018 года Уходящий год запомнился не только разводами и изменами знаменитостей, но и заключением брачных союзов. Рассказываем свадьбах, которые растрогали нас до слез.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь