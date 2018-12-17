В Кремле не обсуждают вопрос объединения России и Белоруссии
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Планы по расширению интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства концептуально отражены в уже принятых документах, заявил
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Планы по расширению интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства концептуально отражены в уже принятых документах, заявил
При этом он отметил, что тема объединения двух стран с последующим президентством Владимира Путина в едином государстве не стоит на повестке дня.
«Она и не обсуждалась, и об этом не идет никаких разговоров», — сказал
«Белоруссия — это наш союзник с большой буквы», — сказал Песков.
В минувшую пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет страны — это святое, и его потери не будет. По его словам, налоговый маневр в российской нефтяной сфере угрожает независимости Белоруссии.
«Можно просто сказать — получите нефть, но вы давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», — заявил глава государства.
Лукашенко отметил, что в любом случае подобная глубокая интеграция должна быть добровольной. При этом он подчеркнул, что Минск и Москва всегда находят компромисс по спорным вопросам, а «интеграционные позиции Беларуси неизменны».
Накануне несколько СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Лукашенко провел закрытое совещание с высшими чиновниками, на котором обсудил тему независимости в «условиях давления с российской стороны».
Отмечалось, что участники совещания решили «до конца стоять за независимость».