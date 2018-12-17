Le Monde: Евгений Пригожин был на встрече лидеров вооруженных группировок ЦАР

Источник: Коллаж Daily Storm

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют «поваром Путина», 27—28 августа был в столице Судана Хартуме на встрече лидеров вооруженных группировок из Центральноафриканской Республики (ЦАР). Об этом сообщает газета Le Monde, ссылаясь на двух неназванных участников этого мероприятия.

Евгений Пригожин прилетел на встречу на своем частном самолете, рассказали источники издания.

На сайте Министерства иностранных дел России есть сообщение о переговорах в Хартуме. Темой встречи, согласно сообщению МИД РФ, стали «пути разблокирования внутреннего конфликта в ЦАР между лидерами крупнейших вооруженных группировок, включая организации, ранее входившие в альянс «Селека» и «Антибалаку».

«По итогам состоявшихся контактов подписана Хартумская декларация, в которой объявлено о создании Центральноафриканского объединения оппозиции в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР. В документе содержится обязательство уважать права человека, обеспечить свободное и безопасное передвижение представителей гуманитарных и иных неправительственных организаций на всей территории страны», — сообщили в ведомстве. В документе также выражается признательность России, «благодаря посредническим усилиям которой стало возможным проведение хартумской встречи».

В министерстве также добавили, что 29 августа из Хартума в столицу ЦАР Банги прибыл спецпредставитель ведомства, посол по особым поручениям Константин Шувалов. «Он [Шувалов] был принят президентом ЦАР Ф. -А. Туадера, который выразил признательность руководству РФ за проделанную работу», — добавили в МИД РФ. Le Monde называет Константина Шувалова бывшим сотрудником ленинградского управления КГБ, пишет «Новая газета». Во французском издании отмечают, что до 2017 года должность советника главы ЦАР по нацбезопасности занимал представитель Франции.

В декабре прошлого года страны Совета Безопасности ООН, включая Францию, проголосовали за то, чтобы снять эмбарго и разрешить России направить в ЦАР определенное количество оружия и «ограниченный контингент военных инструкторов». Францию беспокоит «отсутствие прозрачности» в вопросах поставок вооружения и точная цифра россиян, переброшенных в ЦАР, пишет Le Monde.

Издание утверждает, что россияне, помимо поставок оружия, занимаются в африканской стране бизнесом, а человек, «олицетворяющий подобное смешение жанров», — это Евгений Пригожин.

Кроме того, по информации французской газеты, частная военная компания (ЧВК) Sewa Security Services, созданная в Банги несколько месяцев назад, вероятно, является филиалом ЧВК Вагнера, которую СМИ связывают с Евгением Пригожиным. Газета также предполагает, что российский бизнесмен может стоять и за компанией Lobaye Invest, которая якобы получила от властей ЦАР «право на проведение разработок в алмазоносных частях страны, где периметр безопасности сейчас обеспечивают [бойцы ЧВК] Sewa».

Материал о переговорах лидеров вооруженных группировок в Судане выпустила 1 сентября и РИА ФАН, которое СМИ также связывают с Евгением Пригожиным.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-73013298&id=456242393&hash=9a82d2e569c71a12&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.