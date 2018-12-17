Волкер спрогнозировал новые санкции Запада против РФ из-за керченского инцидента

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«Ранее сегодня я встречался с европейскими коллегами, и мы говорили об этом (ужесточении санкций против России — ИФ). Мы ввели пакет санкций, связанный с Крымом, пакет санкций, касающийся невыполнения минских соглашений. Мы говорили о том, что должно быть предпринято в связи с событиями в Азовском море», — сказал Волкер.

«В Европе состоятся дискуссии о том, вводить ли отдельный четвертый пакет санкций, или новые будут добавлены к крымским санкциям, — сказал спецпредставитель.

Однако идея того, что должна быть реакция в виде дополнительных санкций, по всей видимости, получает развитие. И я не удивлюсь, если она будет воплощена в течение следующего или двух месяцев.

Ранее европейские лидеры договорились о продлении на шесть месяцев секторальных санкций для России, истекающих 31 января 2019 года.

Волкер в понедельник также заявил, что он намеревался в декабре совершить поездку в Москву, однако этому помешал инцидент в Керченском проливе 25 ноября.

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«Ранее я предлагал совершить визит в Москву в декабре и готовился организовать его, когда Россия атаковала украинский флот в Черном море, забрала корабли и взяла моряков в плен», — заявил он на брифинге.

При этом он напомнил, что в связи с этим инцидентом президент США Дональд Трамп также отменил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые должны были пройти «на полях» саммита G20 в Аргентине.

Волкер добавил, что в данный момент, пока российская сторона удерживает у себя украинских моряков, не существует условий для его визита в Москву.

Я определенно надеялся бы на то, что Россия освободит (моряков — ИФ), однако ничего не указывает на то, у России есть такое намерение.

По его словам, «единственная хорошая новость для украинцев состоит в том, что США, ЕС, НАТО все выступают на их стороне, все призывают Россию немедленно отпустить моряков».

«Российская сторона утверждает, что в их отношении пройдет судебный процесс, но это по определению неверно, так как моряки были задержаны незаконно», — отметил Волкер.

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Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Их отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила 24 украинским морякам обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (часть 3 статьи 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В ночь на 30 ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор «Лефортово», еще троих, раненых — в больницу СИЗО «Матросская тишина».

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.