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18:37 (мск), источник: Коммерсантъ

США начнут новые поставки оружия Украине в ближайшие месяцы

США планируют в ближайшие два месяца поставить Украине оружие, заявил Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер. Он добавил, что обсуждения поставок вооружения будут продолжаться, пока у Украины есть в них нужда.

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Источник: AP 2018

«У нас есть возможность продать дополнительное (военное.— “Ъ”) оборудование. Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах», — заявил он на брифинге в Брюсселе (цитата по ТАСС). Также спецпредставитель добавил, что о решении будут опубликованы объявления.

Говоря об инциденте в Керченском проливе, спецпредставитель сообщил, что США рассматривает возможность увеличения своего присутствия в Черном море и введения новых антироссийских санкций. «Я считаю, что есть вещи, на которые нам нужно обратить внимание увеличить присутствие в Черном море на двусторонней основе или же при содействии ЕС», — сказал он, отметив, что Турция играет «крайне важную роль», являясь союзником США. «Мы также хотим работать с Турцией по безопасности в Черном море и свободе судоходства», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
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После инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля, отношения России и Украины обострились. В ответ на задержание и последующий арест моряков Киев ввел в 10 регионах страны военное положение и запретил въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. В России назвали инцидент в Керченском проливе провокацией.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю».

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