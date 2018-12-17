США начнут новые поставки оружия Украине в ближайшие месяцы

Источник: AP 2018

«У нас есть возможность продать дополнительное (военное.— “Ъ”) оборудование. Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах», — заявил он на брифинге в Брюсселе (цитата по ТАСС). Также спецпредставитель добавил, что о решении будут опубликованы объявления.

Говоря об инциденте в Керченском проливе, спецпредставитель сообщил, что США рассматривает возможность увеличения своего присутствия в Черном море и введения новых антироссийских санкций. «Я считаю, что есть вещи, на которые нам нужно обратить внимание увеличить присутствие в Черном море на двусторонней основе или же при содействии ЕС», — сказал он, отметив, что Турция играет «крайне важную роль», являясь союзником США. «Мы также хотим работать с Турцией по безопасности в Черном море и свободе судоходства», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).

После инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля, отношения России и Украины обострились. В ответ на задержание и последующий арест моряков Киев ввел в 10 регионах страны военное положение и запретил въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. В России назвали инцидент в Керченском проливе провокацией.