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19:45 (мск), источник: Ведомости

Facebook и Twitter могли утаить масштаб вмешательства России в выборы в США

Такой вывод содержится в новом докладе для сената США.

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Источник: AP 2018

Крупные технологические компании США раскрыли конгрессу не всю информацию о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, сообщает Financial Times со ссылкой на доклад занимающейся кибербезопасностью компании New Knowledge. Ее доклад станет уже вторым на эту тему, который на этой неделе получит Комитет по разведке сената США.

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Как отмечается в докладе New Knowledge, российское Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», использовало все возможные социальные сети, поисковик Google и даже такие онлайн-игры, как Pokémon Go, чтобы распространять дезинформацию и сеять раздор в американском обществе. Например, оно распространяло фейковые новости о том, что Хиллари Клинтон якобы получала пожертвования от Ку-клукс-клана на свою предвыборную кампанию.

При этом Twitter, Facebook и Alphabet по-видимому представили конгрессу не всю имеющуюся у них информацию об этих нарушениях, утверждает New Knowledge.

«Неясно, было ли это результатом неверного или неполного анализа или они намеренно уклонились от ответов», — сказано в докладе (цитата по FT).

Кроме того, New Knowledge предупредила, что в следующий раз Россия может сосредоточиться на использовании Instagram, учитывая популярность этого принадлежащего Facebook сервиса.

Facebook в ответ на это заявила, что продолжает тесно сотрудничать с ведомствами, расследующими активность российских троллей в Facebook и Instagram до и после выборов 2016 г. Twitter подчеркнула, что с тех пор значительно улучшила свою платформу, чтобы не допустить нового манипулирования ею, и что в октябре представила дополнительную информацию об активности троллей. Google отказалась от комментариев.

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Ранее The Washington Post сообщила о докладе Оксфордского университета и компании Graphika, который на этой неделе тоже будет представлен Комитету по разведке сената США. Авторы исследования называют его «самым развернутым анализом кампании по дезинформации, развернутой Россией». В нем проанализированы миллионы постов на платформах Facebook, Twitter и Google. Авторы доклада утверждают, что целью всех этих сообщений было помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах и поддержать его во время работы в Белом доме.

Эти доклады могут усилить давление на технологические компании, которые подвергаются критике властей США из-за роли их платформ в распространении дезинформации и того, что они недостаточно защищают конфиденциальность данных пользователей. Из-за этого на прошлой неделе гендиректор Google Сундар Пичаи выступил на слушаниях в конгрессе, а ранее в этом году это также сделали основатель Facebook Марк Цукерберг и руководитель Twitter Джек Дорси.

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