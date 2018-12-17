Facebook и Twitter могли утаить масштаб вмешательства России в выборы в США
Такой вывод содержится в новом докладе для сената США.
Такой вывод содержится в новом докладе для сената США.
Крупные технологические компании США раскрыли конгрессу не всю информацию о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, сообщает Financial Times со ссылкой на доклад занимающейся кибербезопасностью компании New Knowledge. Ее доклад станет уже вторым на эту тему, который на этой неделе получит Комитет по разведке сената США.
Как отмечается в докладе New Knowledge, российское Агентство
«Неясно, было ли это результатом неверного или неполного анализа или они намеренно уклонились от ответов», — сказано в докладе (цитата по FT).
Кроме того, New Knowledge предупредила, что в следующий раз Россия может сосредоточиться на использовании Instagram, учитывая популярность этого принадлежащего Facebook сервиса.
Facebook в ответ на это заявила, что продолжает тесно сотрудничать с ведомствами, расследующими активность российских троллей в Facebook и Instagram до и после выборов 2016 г. Twitter подчеркнула, что с тех пор значительно улучшила свою платформу, чтобы не допустить нового манипулирования ею, и что в октябре представила дополнительную информацию об активности троллей. Google отказалась от комментариев.
Ранее The Washington Post сообщила о докладе Оксфордского университета и компании Graphika, который на этой неделе тоже будет представлен Комитету по разведке сената США. Авторы исследования называют его «самым развернутым анализом кампании по дезинформации, развернутой Россией». В нем проанализированы миллионы постов на платформах Facebook, Twitter и Google. Авторы доклада утверждают, что целью всех этих сообщений было помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах и поддержать его во время работы в Белом доме.
Эти доклады могут усилить давление на технологические компании, которые подвергаются критике властей США
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