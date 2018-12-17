Гройсман заявил, что Украина не планирует провокаций у границ с Россией

Источник: РИА Новости

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко готовит провокацию на конец декабря на границе с Россией. Если Киев пойдет на провокацию, то получит ответ, сказал Лавров. Глава МИД РФ отметил, что провокацию на границе с Крымом президент Украины обсуждает со своими «западными кураторами и попечителями». По имеющимся сведениям, отметил министр, Порошенко советуют поддерживать боевые действия малой интенсивности, чтобы постоянно можно было «вопить в пропагандистском поле о том, что русские наступают на Украину», но не переводить военные действия в такую фазу, за которой последуют полномасштабные ответы.

«Абсолютно неадекватный план. Украина никогда никаких провокаций не планировала устраивать», — заявил Гройсман, слова которого переводились с украинского на английский.

Он также заявил, что ожидает от российского министра усилий по освобождению задержанных украинских моряков.

В понедельник в Брюсселе прошло заседание совета ассоциации Украина-ЕС. На итоговой пресс-конференции присутствовали премьер Владимир Гройсман и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.