США поддерживают стремление Боснии и Герцеговины вступить в НАТО

«Мы обсудили позицию США, которая непоколебима так же, как и была раньше, и она заключается в поддержке решения страны о вступлении в НАТО», — сказал Салливан после встречи с тремя председателями президиума страны.

Президент входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик, придерживающийся пророссийских взглядов, не раз призывал к тому, чтобы страна оставалась нейтральной и не стремилась к членству в Североатлантическом альянсе.

В декабре НАТО пригласила Боснию присоединиться к Плану действий по членству в альянсе, который на протяжении десяти лет блокировался сербами.

«У меня была возможность сообщить (Салливану) о том, что консенсуса по НАТО нет, о том, что Республика Сербская не готова продолжать двигаться в этом направлении, указав на резолюцию народной скупщины о военном нейтралитете», — цитирует слова главы Республики Сербской Милорада Додика телерадиоканал РТРС.

При этом, Додик отметил, что Республика Сербская поддерживает продолжение движения Боснии и Герцеговины по европейскому пути.

В свою очередь Салливан отметил, что США «очень серьезно относятся к решению, принятому правительством (Боснии и Герцеговины) по вступлению в НАТО».

«Мы хотим, чтобы ни одна страна не вмешивалась в дела правительства этой суверенной страны», — отметил Салливан. По его словам, «правительство США жестко отреагирует на любые угрозы стабильности Боснии и Герцеговины».