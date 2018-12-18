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00:45 (мск), источник: ТАСС

В Пентагоне прокомментировали задержку с ответом Мэттиса на письмо Шойгу

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Содержание послания министра обороны России Сергея Шойгу было доведено до сведения его американского коллеги Джеймса Мэттиса не сразу, поскольку в этом документе не шла речь об их возможном контакте.

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Источник: AP 2018

Такую версию случившегося изложил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель министерства обороны США, комментируя ситуацию вокруг нескольких дней молчания Мэттиса в ответ на письмо Шойгу. Оно касалось дальнейшей судьбы российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как заявил упомянутый сотрудник Пентагона, американская сторона сочла, что россияне направили «своего рода запрос рабочего уровня». «Они нам не дали достаточно времени (на подготовку ответа)», — утверждал этот представитель военного ведомства США.

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Ранее официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон подтвердил ТАСС, что американская сторона получила от россиян данное послание. По его словам, Пентагон намерен ответить на это письмо надлежащим образом. «Я не знаю ни о каком конкретном предложении переговоров с министром [обороны Джеймсом] Мэттисом. Тем не менее мы получили от России на прошлой неделе предложение провести дискуссии по поводу ДРСМД на уровне военных экспертов, и мы дадим России ответ надлежащим образом», — сказал Пэхон.

При этом он выразил мнение, что «предложение России не продемонстрировало ее заинтересованности» в шагах, необходимых, «чтобы сохранить ДРСМД». Пэхон обвинил российскую сторону в стремлении превратить новое предложение в элемент пропаганды. Это свидетельствует о несерьезности настроя военного ведомства России, полагает представитель Пентагона.

Как сообщило в субботу Министерство обороны России, Шойгу по прошествии трех суток не получил «даже формальной реакции» Мэттиса на свое послание по ДРСМД, который был подписан СССР и США 8 декабря 1987 года. Москва истолковала это как нежелание Вашингтона идти на аргументированный и профессиональный диалог.

Госсекретарь США Майкл Помпео объявил 4 декабря по итогам встречи глав МИД НАТО в Брюсселе, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора. Как подчеркнул 5 декабря президент России Владимир Путин, американская сторона не предоставила никаких доказательств приписываемого Москве нарушения ДРСМД. Россия против разрушения данного договора, но будет вынуждена соответствующим образом реагировать, если США из него выйдут, предупредил Путин.

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Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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