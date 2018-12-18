Кто угодно, только не Хиллари

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Штат Айова традиционно первым в США начинает подготовку к президентским выборам, и именно в этом штате раньше всех проходят кокусы избирателей, в результате которых определяется, кто из кандидатов сможет получить партийную номинацию и принять участие в заключительном этапе следующей президентской гонки.



В минувшие выходные были опубликованы результаты первого опроса общественного мнения, проведенного в этом штате телекомпанией CNN, газетой Des Moines Register и исследовательской группой Mediacom. Участниками опроса стали избиратели-демократы, которым было предложено определить свое отношение к 20 потенциальным кандидатам на президентское кресло на выборах 2020 года.

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Первое место в голосовании с большим отрывом занял бывший вице-президент Джо Байден. Именно его кандидатуру назвали 32% опрошенных. Второе место получил сенатор Берни Сандерс, собравший 19% голосов. Третье досталось конгрессмену законодательного собрания штата Техас Бето О’Рурку, получившему известность во время недавних промежуточных выборов. По итогам опроса в Айове он получил 11% голосов.



Результаты остальных представителей Демпартии оказались куда скромнее: сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен собрала лишь 8%, а сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис согласились поддержать только 5% опрошенных. Другие участники списка так и не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.



Результаты опроса в Айове полностью совпадают с данными общенационального исследования, проведенного телекомпанией CNN в конце минувшей недели. При этом, отмечают социологи, если на федеральном уровне главную роль играет известность того или иного политика, то в штате Айова подготовка к кампании уже началась и многие из кандидатов успели лично выступить перед своими сторонниками.

Большинство избирателей в Айове, а именно 54%, заявили, что главным фактором в выборе кандидата для них будет «способность победить Трампа», и лишь 40% опрошенных сообщили, что будут голосовать за претендента, чьи позиции по наиболее важным вопросам они разделяют.

Большинство также готово поддержать «опытного и известного политика», считая, что новичок вряд ли способен одержать победу в борьбе против нынешнего хозяина Белого дома. По крайней мере именно в пользу опыта высказались 49% опрошенных, а за появление в партии новых лиц проголосовали лишь 36% участников исследования.



В то же время 52% избирателей заявили, что не хотели бы иметь дело только с одним, пусть даже «очень сильным кандидатом» и предпочли бы сделать выбор после того, как в предварительном голосовании примет участие максимально возможное число претендентов на партийную номинацию.



При этом подавляющее большинство опрошенных заявили, что на предстоящих выборах они готовы были бы проголосовать за любого представителя Демократической партии. Единственным исключением стала Хиллари Клинтон.

По мнению 72% опрошенных, участие в выборах бывшей первой леди США может стать «негативным» фактором, а ее взгляды не разделяют 49% опрошенных.

Пока ни один из политиков-демократов официально не заявил о своем желании принять участие в предстоящей президентской гонке. В одном из недавних интервью, правда, Хиллари Клинтон сообщила, что «смогла бы быть хорошим президентом». В свою очередь, бывший вице-президент Джо Байден на прошлой неделе заявил, что является «наиболее квалифицированным» кандидатом на этот пост.



По сообщениям американских СМИ, господин Байден в последние месяцы ведет консультации со своими советниками, оценивая свои шансы на выборах-2020. В качестве возможного кандидата в вице-президенты часто называют конгрессмена из Техаса Бето О’Рурка, с которым Джо Байден уже якобы провел несколько встреч. Представители бывшего вице-президента США пока эту информацию не комментируют.