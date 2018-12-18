Генассамблея ООН признала Россию угрозой для Украины
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины о российской милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей. Об этом говорится в
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины о российской милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей. Об этом говорится в
Документ поддержали 66 стран, 19 государств проголосовали против, 72 воздержались.
Принятием резолюции Генассамблея выразила «серьезную озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой». ООН считает, что Россия проводит на территории Крыма войсковые учения и размещает оружие,
ООН осудила Россию
В декабре 2017 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осудила нарушения прав человека в Крыму, а также «незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления» на полуострове. Организация выразила озабоченность «российской оккупацией» на территории Крыма и Севастополя.
Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.
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