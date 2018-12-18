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02:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Генассамблея ООН признала Россию угрозой для Украины

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины о российской милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей. Об этом говорится в Twitter-аккаунте организации.

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Источник: AP 2018

Документ поддержали 66 стран, 19 государств проголосовали против, 72 воздержались.

Принятием резолюции Генассамблея выразила «серьезную озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой». ООН считает, что Россия проводит на территории Крыма войсковые учения и размещает оружие, из-за чего в регионе продолжается дестабилизация.

Также в документе отмечено, что российские действия на территории Черного моря угрожают безопасности Украины.

ООН осудила Россию из-за строительства моста через Керченский пролив, а также выразила недовольство ограничениями на проход иностранных судов через Азовское море, сообщает ТАСС. Организация призвала Москву прекратить подобную деятельность.

В декабре 2017 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осудила нарушения прав человека в Крыму, а также «незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления» на полуострове. Организация выразила озабоченность «российской оккупацией» на территории Крыма и Севастополя.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Небензя: создание косовской армии — вопиющее нарушение резолюции Совбеза ООН
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02:57 (мск)© Ньюстюб
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