Полянский раскритиковал резолюцию ООН о милитаризации Крыма
Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление, что Генеральная ассамблея приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма.
Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление, что Генеральная ассамблея приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма.
Заявление Полянского опубликовано в твиттере российской миссии ООН.
Заместитель постпреда подчеркнул, что Россия «сожалеет» о результатах голосования по резолюции. Он также выразил мнение, что группа
Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма. Отмечалось, что документ поддержали 66 стран, 19 проголосовали против, а воздержались 72 государства.