Полянский раскритиковал резолюцию ООН о милитаризации Крыма

Заместитель постпреда подчеркнул, что Россия «сожалеет» о результатах голосования по резолюции. Он также выразил мнение, что группа стран-участниц ООН, «в основном из НАТО и Евросоюза», таким образом «поощряет» Украину к новым «преступлениям и провокациям». Также Полянский заметил, что украинская сторона может совершить противоправные действия из-за «политических амбиций» Запада.