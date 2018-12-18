ЦИК признал выборы главы Приморья состоявшимися
ВЛАДИВОСТОК, 18 дек — РИА Новости. Центризбирком признал повторные выборы главы Приморья состоявшимся, сообщил журналистам член ЦИК Евгений Шевченко, который находится во Владивостоке.
ВЛАДИВОСТОК, 18 дек — РИА Новости. Центризбирком признал повторные выборы главы Приморья состоявшимся, сообщил журналистам член ЦИК Евгений Шевченко, который находится во Владивостоке.
«Выборы состоялись, выборы прошли безупречно, в строгом соответствии с законом», — сказал член ЦИК.
Президент России Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности прежнего главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. Он участвовал в сентябрьских выборах главы региона, результаты которых ЦИК РФ признал недействительными. Врио губернатора региона был назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он победил на выборах главы Приморья в минувшее воскресенье, набрав 61,88% голосов.