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04:33 (мск), источник: РИА Новости

ЦИК признал выборы главы Приморья состоявшимися

ВЛАДИВОСТОК, 18 дек — РИА Новости. Центризбирком признал повторные выборы главы Приморья состоявшимся, сообщил журналистам член ЦИК Евгений Шевченко, который находится во Владивостоке.

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Источник: РИА Новости

«Выборы состоялись, выборы прошли безупречно, в строгом соответствии с законом», — сказал член ЦИК.

Президент России Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности прежнего главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. Он участвовал в сентябрьских выборах главы региона, результаты которых ЦИК РФ признал недействительными. Врио губернатора региона был назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он победил на выборах главы Приморья в минувшее воскресенье, набрав 61,88% голосов.

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