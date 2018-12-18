Губернатор Саратовской области уволил замминистра за «новогодние поборы»

«Из муниципальных районов я располагаю информацией о том, что один из заместителей министров социального блока занимается поборами на расходы к новогодним праздникам. Расцениваю это как недопустимую ситуацию. Не могу доверять такому госслужащему. Сегодня принимаю решение о его увольнении», — сказал Радаев на совещании по вопросам антикоррупционной политики.

Радаев потребовал от подчиненных на совещании исключить любые коррупционные составляющие в работе региональных органов исполнительной власти.

По его словам, перед законом все равны — депутаты любого уровня, исполнительная власть, органы местного самоуправления.

Коррупционные преступления со стороны госслужащих оказывают негативное влияние на репутацию власти, на доверие со стороны граждан.

В октябре Радаев уволил министра занятости, труда и миграции Саратовской области Наталью Соколову, предложившую увеличить прожиточный минимум пенсионеров, проживающих в регионе, на 288 руб. вместо 500 руб. По словам Соколовой, прожиточного минимума в размере 3500 руб. в месяц вполне хватает на «минимальные физиологические потребности».