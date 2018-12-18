Губернатор Саратовской области уволил замминистра за «новогодние поборы»

«Из муниципальных районов я располагаю информацией о том, что один из заместителей министров социального блока занимается поборами на расходы к новогодним праздникам. Расцениваю это как недопустимую ситуацию. Не могу доверять такому госслужащему. Сегодня принимаю решение о его увольнении», — сказал Радаев на совещании по вопросам антикоррупционной политики.
Радаев потребовал от подчиненных на совещании исключить любые коррупционные составляющие в работе региональных органов исполнительной власти.
По его словам, перед законом все равны — депутаты любого уровня, исполнительная власть, органы местного самоуправления.
Коррупционные преступления со стороны госслужащих оказывают негативное влияние на репутацию власти, на доверие со стороны граждан.
В октябре Радаев уволил министра занятости, труда и миграции Саратовской области Наталью Соколову, предложившую увеличить прожиточный минимум пенсионеров, проживающих в регионе, на 288 руб. вместо 500 руб. По словам Соколовой, прожиточного минимума в размере 3500 руб. в месяц вполне хватает на «минимальные физиологические потребности».
На предложение депутата-коммуниста Николая Бондаренко попробовать в качестве эксперимента прожить месяц на эту сумму Соколова ответила отказом. Она пояснила, что статус министра не позволяет ей проводить подобные эксперименты. Соколова также рекомендовала жителям области «сбалансированное, диетическое меню… исходя из цен в магазинах со скидками». «Макарошки стоят всегда одинаково», — говорила она.