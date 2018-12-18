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09:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Япония направит рекордные $238 млрд на укрепление обороны

Япония приняла новую программу укрепления национальной обороны до 2029 года, сообщает AFP со ссылкой на Минобороны страны. Только за первые пять лет на эти цели правительство собирается потратить 27 трлн иен ($238 млрд), что на 6,4% больше предыдущего бюджета.

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В частности, в плане предусмотрено продолжение работ по созданию первого в стране авианосца на базе вертолетоносца «Идзумо». Для этого авианосца в течение 10 лет закупят 18 истребителей F-35B. Кроме того, Япония развернет два наземных комплекса ПРО Aegis Ashore.

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В программе говорится о необходимости стратегического соперничества с Китаем и Россией. «США остаются самой сильной мировой державой, но конкуренция между государствами усиливается, и мы осознаем важность стратегического соперничества с Китаем и Россией, которые бросают вызов региональному порядку», — сказано в тексте документа.

Ранее Кремль сообщил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ может приехать в Россию 21 января. Ожидается, что в ходе визита он обсудит с президентом России Владимиром Путиным заключение мирного договора. С предложением его подписания господин Путин выступил в сентябре на Восточном экономическом форуме.

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