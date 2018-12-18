Япония направит рекордные $238 млрд на укрепление обороны

В частности, в плане предусмотрено продолжение работ по созданию первого в стране авианосца на базе вертолетоносца «Идзумо». Для этого авианосца в течение 10 лет закупят 18 истребителей F-35B. Кроме того, Япония развернет два наземных комплекса ПРО Aegis Ashore.
В программе говорится о необходимости стратегического соперничества с Китаем и Россией. «США остаются самой сильной мировой державой, но конкуренция между государствами усиливается, и мы осознаем важность стратегического соперничества с Китаем и Россией, которые бросают вызов региональному порядку», — сказано в тексте документа.
Ранее Кремль сообщил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ может приехать в Россию 21 января. Ожидается, что в ходе визита он обсудит с президентом России Владимиром Путиным заключение мирного договора. С предложением его подписания господин Путин выступил в сентябре на Восточном экономическом форуме.