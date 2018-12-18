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12:06 (мск), источник: Daily Storm

Российских «интернет-троллей» заподозрили в дискредитации расследования Мюллера

Их самым мощным оружием эксперты назвали пост в Instagram, где Мюллера обвиняют в работе с «радикальными исламскими группами».

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Источник: AP 2018

Российские «интернет-тролли» пытались дискредитировать работу комиссии бывшего директора ФБР Роберта Свэна Мюлллера, расследующей вмешательство Москвы в американские выборы 2016 года, чтобы нейтрализовать самую большую угрозу для президента США Дональда Трампа. Для этого использовались фейковые аккаунты в соцсетях, через которые распространялась информация о коррумпированности главы комиссии, пишет Washington Post со ссылкой на представленные в Сенат доклады двух экспертных групп.

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Бывший директор ФБР обвинил Трампа в распространении лжи

Авторы докладов указывают, что после того как Трамп выиграл выборы и стал президентом США, российские «интернет-тролли» переключились на то, чтобы нейтрализовать самую большую угрозу его пребывания в Белом доме. Речь идет о деятельности комиссии, занимающейся расследованием о приписываемом России вмешательстве в выборы 2016 года. По их мнению, при помощи фейковых аккаунтов в Facebook и Twitter злоумышленники распространяли информацию о том, что Роберт Мюллер замешан в коррупции, а руководимая им комиссия занималась «сумасшедшими заговорами». В одном посте в Instagram, который стал особенно мощным оружием в российском арсенале социальных сетей, утверждалось, что глава комиссии работал в прошлом с «радикальными исламскими группами», отмечается в одном из отчетов.

Как сообщает Washington Post, отчеты описывают кампанию российских «троллей» с размахом и подробностями, которых «раньше не было». По утверждению издания, исследователи проанализировали более 10 миллионов постов и сообщений на каждой крупной платформе социальных сетей, чтобы понять, как русские использовали американские технологии для создания глобальной онлайновой дезинформационной машины.

В отчетах также подчеркивается сложность борьбы с российскими «троллями», так как они легко перемещаются с платформы на платформу, что делает процесс обнаружения и удаления вводящих в заблуждение сообщений невозможным для любой компании в одиночку.

Специалисты Оксфордского университета и компании Graphika пришли к выводу, что им удалось найти доказательства вмешательства России в выборы. В отчетах утверждается, что для оплаты рекламы аккаунтов в ряде случаев использовались рубли, а в контактной информации якобы жителей США были обнаружены российские номера телефонов.

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Кто угодно, только не Хиллари

Минюст США 16 февраля официально обвинил 13 граждан России и три организации во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. В список, названный позднее «списком Мюллера», попали и сотрудники «Агентства интернет-исследований», более известного в западных СМИ как «фабрика кремлевских троллей». Президент России Владимир Путин позже заявил, что РФ никогда не выдаст Соединенным Штатам людей из списка Мюллера, и что понятия не имеет, что сделали граждане, которых США обвиняют во вмешательстве в выборы 2016 года.

Расследование о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы, а также о предполагаемых связях Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, уже более года ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер. Параллельно расследования ведут комитеты по разведке палаты представителей и сената США. Москва отрицает обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие обвинения «абсолютно голословными».

AP 2018
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17 мая 2017 года спецпрокурором по делу о вмешательстве России в президентские выборы США был назначен Роберт Мюллер.

Роберт Свэн Мюллер III — выпускник Принстона, ветеран Вьетнама. Работал на высоких должностях в Минюсте США, был федеральным прокурором Сан-Франциско, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР.

Reuters
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Пол Манафорт, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа (с марта по август 2016 года). В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях (всего 37 оснований).

Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов». Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал, с октября 2017 года находится под домашним арестом.

Reuters
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Рик Гейтс, давний деловой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году. Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорт, и помещен под домашний арест.

23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием. В обмен следствие сняло с него ряд других обвинений (банковские махинации, уклонение от уплаты налогов).

Reuters
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Джордж Пападопулос, советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам. Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать.

Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина. Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть «грязь» на Хиллари Клинтон в форме «тысяч электронных писем». По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа.

Reuters
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Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности (январь – февраль 2017 года). Покинул пост, когда СМИ уличили его в дезинформации относительно разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрацией Барака Обамы. В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием.

Reuters
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Алекс ван дер Цваан, лондонский адвокат, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана. В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие.

Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича. В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в $20 тыс.

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Ричард Пинедо, владелец онлайн сервиса Auction Essistance, продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности. Признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательстве в американские выборы.

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Константин Килимник, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института, бизнес-партнер Пола Манафорта.

8 июня 2018 года Килимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре. Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по «российскому делу».

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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13 россиян и 3 российские компании в феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы. В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин (на фото) и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering.

По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях, создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги.

РИА "Новости"
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12 предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) в июле 2018 года обвинены в сговоре с целью вмешательства в выборы. По версии следствия, они стояли за кибератаками на ресурсы Демократической партии и распространением полученной информации.

В обвинении фигурируют имена предполагаемых хакеров, их должности в конкретных частях российской военной разведки, псевдонимы и другие подробности операции.

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