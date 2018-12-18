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10:25 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме назвали российских рэперов «исполнителями африканских частушек»

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов назвал российских рэперов «исполнителями африканских частушек» и посетовал, что им уделяется больше внимания, чем исполнителям русского народного творчества.

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Источник: РИА "Новости"

«Посмотрите: уже не первую неделю сотрясают все каналы, все средства массовой информации эти вот обхаживания “исполнителей африканских частушек”. Они себя называют рэперами, а я их называю исполнителями африканских частушек. Почему такого внимания нет к исполнителям наших народных песен, частушек в том числе, народного творчества? Почему им не предлагаются гранты, почему их не собирают в Государственной думе и не говорят: “Давайте с вами пообщаемся, давайте вас поддержим каким-то словом или делом”?», — заявил Нилов журналистам.

Депутат назвал печальной такую ситуацию.

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Ранее комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи запустил конкурс для рэп-исполнителей «Безграничный рэп», призванный выявить лучшее рэп-произведение на тему туризма в России. Депутат Михаил Дегтярев ранее сообщал, что к участию в конкурсе приглашаются все начинающие рэперы до 30 лет. Победители представят свои ролики в Госдуме и получат путевку по городам России.

До этого Дегтярев рассказал, что обратится к руководителям федеральных телеканалов, в том числе гендиректору Первого канала Константину Эрнсту, с просьбой в рамках «новогодних огоньков» выделять время для молодых рэп-исполнителей.

В последние несколько недель в российских регионах был отменен ряд концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и «Френдзона». Российские рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дали концерт «Я буду петь свою музыку» в поддержку Хаски.

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