Путин: фестиваль школьников позволит каждому участнику получить полезные знания и навыки

Источник: AP 2018

«Уверен, что фестиваль позволит каждому из участников получить полезные знания и навыки, обрести новых единомышленников, ощутить теплую, дружескую атмосферу предновогодней Москвы», — говорится в приветствии.

По словам президента, в рамках форума школьники смогут рассказать о своих достижениях и проблемах, пообщаться со сверстниками, обсудить с ними важные темы. И конечно, приоритетное место в программе уделено встречам с опытными наставниками, педагогами, деятелями культуры и искусства, предпринимателями, представителями крупных отечественных компаний, отметил Путин.

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«Искренне рад, что вот уже в третий раз это масштабное мероприятие объединяет инициативных, творческих ребят из многих регионов России, которые ярко проявили себя в самых разных областях, добились успеха в интересных конкурсах, соревнованиях, проектах Российского движения школьников», — добавил президент.