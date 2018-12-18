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11:20 (мск), источник: ТАСС

Путин: фестиваль школьников позволит каждому участнику получить полезные знания и навыки

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Ежегодного зимнего фестиваля Российского движения школьников, который в 2018 году проходит под девизом «РДШ исполняет мечты». Текст приветствия опубликован во вторник на сайте Кремля.

Источник: AP 2018

«Уверен, что фестиваль позволит каждому из участников получить полезные знания и навыки, обрести новых единомышленников, ощутить теплую, дружескую атмосферу предновогодней Москвы», — говорится в приветствии.

По словам президента, в рамках форума школьники смогут рассказать о своих достижениях и проблемах, пообщаться со сверстниками, обсудить с ними важные темы. И конечно, приоритетное место в программе уделено встречам с опытными наставниками, педагогами, деятелями культуры и искусства, предпринимателями, представителями крупных отечественных компаний, отметил Путин.

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«Искренне рад, что вот уже в третий раз это масштабное мероприятие объединяет инициативных, творческих ребят из многих регионов России, которые ярко проявили себя в самых разных областях, добились успеха в интересных конкурсах, соревнованиях, проектах Российского движения школьников», — добавил президент.

Российское движение школьников (РДШ) организует третий зимний фестиваль, который будет проходить в Москве с 18 по 20 декабря, в нем примут участие 1,2 тыс. школьников со всей страны. Завершится фестиваль 20 декабря итоговым шоу. В этот день будут объявлены команды, победившие во всероссийском детском кинофестивале РДШ, победитель всероссийского фестиваля авторской патриотической песни «Я люблю тебя, Россия. Дети».

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