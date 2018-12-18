Минобороны опровергло информацию о гибели экс-главы ГРУ Сергуна в Ливане

Источник: РИА "Новости"

«Слухи о том, что скончавшийся 3 января 2016 года Герой России генерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун находился в Ливане, — конспирологический бред», — цитирует заявление ведомства «Интерфакс».

Американский Минюст ранее опубликовал материалы допроса сотрудниками ФБР экс-советника президента Соединенных Штатов Майкла Флинна. Из документов следует, что начальник ГРУ России Игорь Сергун умер в 2016 году не в подмосковном доме отдыха, а в Ливане, пишет «Газета.ру».

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Сергун родился 28 марта 1957 года, в Вооруженных силах — с 1973 года. Он окончил Московское суворовское военное училище, Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, Военную академию Советской армии, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В военной разведке — с 1984 года. Проходил военную службу на различных должностях в Главном разведывательном управлении. В декабре 2011 года назначен начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ — заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Сергун владел несколькими иностранными языками, был кандидатом военных наук, удостаивался государственных наград.

Сергун скончался в январе 2016 года, у него остались жена и две дочери. 4 января 2016 года президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со скоропостижной смертью начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Минобороны РФ.